Швейцарія запровадила нові санкції проти рф — Finance.ua

Швейцарія запровадила нові санкції проти рф Сьогодні 17:21 — Світ

Швейцарія запровадила нові санкції проти рф

Швейцарія ухвалила рішення про запровадження додаткових санкцій проти росії.

Про це повідомляється на сайті Федеральної ради Швейцарії.

«16 серпня Федеральна рада ухвалила рішення про введення нових санкцій проти росії. Це об'єднує Швейцарію з ЄС, який ухвалив останні заходи в рамках свого одинадцятого пакету санкцій. Нові заходи набувають чинності о 18:00 середи, 16 серпня», — йдеться у заяві.

Федеральна рада Швейцарії нагадала, що 28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних та юридичних осіб.

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Нові санкції включають заборону на експорт товарів подвійного призначення і товарів, що сприяють військово-технічному вдосконаленню росії, ще 87 компаніям. Зокрема, йдеться про компанії із третіх країн, які поставили такі товари в росію.

Крім того, список товарів, на експорт яких поширюється заборона, буде розширено за рахунок включення електронних компонентів і прекурсорів хімічної зброї.

Також заборонено продаж росії прав на інтелектуальну власність і комерційної таємниці щодо різних товарів. Це робиться для того, щоб товари, які не дозволені до постачання в росію, не вироблялися в росії.

Також заборона на транзит через рф поширилася і на авіаційне паливо та товари, придатні для використання в авіаційній чи космічній промисловості.

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У фінансовому секторі розширено чинну заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держави-члена ЄС, громадянам і організаціям росії. Продаж цінних паперів російським громадянам і організаціям заборонено незалежно від валюти.

Федеральна рада також ухвалює можливості, передбачені ЄС для надання винятків у гуманітарній сфері та з метою виведення швейцарських інвестицій з росії.

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Укрінформ За матеріалами:

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