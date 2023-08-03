ЄС запровадив нові санкції проти білорусі — Finance.ua

ЄС запровадив нові санкції проти білорусі Сьогодні 16:45 — Світ

ЄС запровадив нові санкції проти білорусі

Рада ЄС у прискореному режимі затвердила розширення санкцій щодо білорусі за її допомогу росії в агресивній війні проти України.

Про це повідомила Єврокомісія.

Головна мета нових обмежень — більш щільна синхронізація білоруських пакетів санкцій із російськими, а також протидія обходу заходів щодо рф через білорусь.

Тепер на білорусь, як і на росію, поширюються заборони:

на ввезення низки товарів та технологій, що сприяють військово-технічному розвитку країни;

на постачання вогнепальної зброї та боєприпасів;

на постачання товарів та технологій, призначених для використання в авіаційній та космічній промисловості.

«Зміни також приводять санкції щодо білорусі у відповідність до санкційного режиму щодо росії. Ці обмежувальні заходи вживаються у прискореному режимі з урахуванням терміновості, пов’язаної з боротьбою проти обходу санкцій щодо деяких високочутливих товарів та технологій», — зазначили в Єврокомісії.

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Там додали, що докладатимуть усіх зусиль для забезпечення дотримання санкцій та боротьби з їх обходом. Зокрема, для цього було запроваджено 11-го пакет санкцій проти росії у червні 2023 року.

«ЄС вжив нових заходів щодо запобігання обходу санкцій. ЄС продовжує тісно співпрацювати з третіми країнами і продовжуватиме надавати рекомендації та технічну допомогу щодо сфери дії санкцій ЄС», — пояснили єврочиновники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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