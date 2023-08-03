Україна пропонує поетапно вводити санкції проти «Росатому» — Finance.ua
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Україна пропонує поетапно вводити санкції проти «Росатому»

Казна та Політика
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Україна пропонує поетапно вводити санкції проти «Росатому»
Україна пропонує поетапно вводити санкції проти «Росатому»
Україна пропонує поетапно вводити санкції проти «Росатому».
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на конференції послів України.
«Ми пропонуємо робити це у кілька етапів. У перший етап запровадити персональні санкції щодо представників Росатому. Другий етап — запровадити санкції часткові на постачання російського ядерного палива та російських технологій. Наприклад, ввести квоту 50% до 2025 року. І далі з 25-го чи 26-го запровадити 100% санкції на постачання російських ядерних технологій, російського ядерного палива. Такі кроки сприйматимуть набагато легше, ніж негнучкий та жорсткий підхід запровадження всього», — сказав Шмигаль.
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За його словами, російська металургія, алмази, цінова стеля на газ та нафту також не мають залишатися без уваги санкційного тиску.
«Санкції — не менш важливий інструмент, ніж зброя. На жаль, сьогодні бачимо, що росія адаптується до санкцій. Вони знаходять шляхи постачання високотехнологічних продуктів для виробництва своєї зброї. Вони, на жаль, не реагують на попередження щодо ядерного шантажу», — сказав прем'єр-міністр.
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Глава уряду звернув увагу на те, що останнім часом у знайдених уламках ракет та дронів були частини, виготовлені на основі високотехнологічних комплектуючих з майже 50 країн, зокрема країн «Великої сімки», які постачалися минулого та цього року, попри санкції. Списки виробників є, і українські дипломати мають звертати на це увагу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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