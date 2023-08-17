США наклали санкції на компанії, причетні до торгівлі зброєю між росією і КНДР — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США наклали санкції на компанії, причетні до торгівлі зброєю між росією і КНДР

Фондовий ринок
19
США наклали санкції на компанії, причетні до торгівлі зброєю між росією і КНДР
США наклали санкції на компанії, причетні до торгівлі зброєю між росією і КНДР
Міністерство фінансів США в середу оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, росії та Словаччини, які сприяють торгівлі зброєю між москвою та Пхеньяном.
Про це йдеться в заяві відомства.
Санкції запроваджені проти компанії «Дефенс Іінжинірінг» із Казахстану, «Верус» із росії та «Версор» зі Словаччини. Усі вони пов’язані з громадянином Словаччини Ашотом Мкртичевим, проти якого США ввели обмеження ще у березні.
Читайте також
Мкртичев, зазначав тоді американський Мінфін, вів переговори з посадовцями КНДР та росії, домовляючись про передання понад двох десятків видів зброї та боєприпасів до росії в обмін на низку товарів, зокрема сировину та товари, до Північної Кореї.
Підсанкційні компанії, як стверджується, є частиною мережі, через яку Мкртичев планував здійснити постачання північнокорейської зброї до рф.
Північна Корея прагне налагодити тісніші зв’язки з кремлем і підтримала москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому «гегемоністську політику» і «зарозумілість» США і Заходу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.