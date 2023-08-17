США наклали санкції на компанії, причетні до торгівлі зброєю між росією і КНДР — Finance.ua

США наклали санкції на компанії, причетні до торгівлі зброєю між росією і КНДР Сьогодні 10:29 — Фондовий ринок

США наклали санкції на компанії, причетні до торгівлі зброєю між росією і КНДР

Міністерство фінансів США в середу оголосило про запровадження санкцій проти трьох компаній із Казахстану, росії та Словаччини, які сприяють торгівлі зброєю між москвою та Пхеньяном.

Про це йдеться в заяві відомства.

Санкції запроваджені проти компанії «Дефенс Іінжинірінг» із Казахстану, «Верус» із росії та «Версор» зі Словаччини. Усі вони пов’язані з громадянином Словаччини Ашотом Мкртичевим, проти якого США ввели обмеження ще у березні.

Читайте також Британія розширила санкції проти рф та рб

Мкртичев, зазначав тоді американський Мінфін, вів переговори з посадовцями КНДР та росії, домовляючись про передання понад двох десятків видів зброї та боєприпасів до росії в обмін на низку товарів, зокрема сировину та товари, до Північної Кореї.

Підсанкційні компанії, як стверджується, є частиною мережі, через яку Мкртичев планував здійснити постачання північнокорейської зброї до рф.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв’язки з кремлем і підтримала москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому «гегемоністську політику» і «зарозумілість» США і Заходу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.