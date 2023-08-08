Британія розширила санкції проти рф та рб — Finance.ua

Британія розширила санкції проти рф та рб Сьогодні 17:30 — Світ

Британія розширила санкції проти рф та рб

Велика Британія поширила обмежувальні заходи на шість білоруських підприємств, а також десять фізосіб та дев’ять компаній, пов’язаних з росією.

Оновлений список опублікований Міністерством закордонних справ та міжнародного розвитку країни.

Зокрема, санкції торкнулися білоруського холдингу «БелОМО», ВАТ «Гомельський радіозавод», «Пеленг», «Оршанського авіаремонтного заводу», «2566 заводу з ремонту радіоелектронного озброєння», а також компанії «Кідма тек».

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Щодо них передбачається заморожування активів та інші заходи.

Серед осіб, які потрапили під британські обмежувальні заходи, також фігурують кілька громадян Ірану, громадянин Словаччини та громадянин Швейцарії.

У переліку підсанкційних юросіб, пов’язаних з рф, тепер значаться іранська Paravar Pars Company, низка структур Корпусу вартових ісламської революції, а також є компанії з росії, ОАЕ, Туреччини.

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