Британія розширила санкції проти рф та рб — Finance.ua
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Британія розширила санкції проти рф та рб

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Британія розширила санкції проти рф та рб
Британія розширила санкції проти рф та рб
Велика Британія поширила обмежувальні заходи на шість білоруських підприємств, а також десять фізосіб та дев’ять компаній, пов’язаних з росією.
Оновлений список опублікований Міністерством закордонних справ та міжнародного розвитку країни.
Зокрема, санкції торкнулися білоруського холдингу «БелОМО», ВАТ «Гомельський радіозавод», «Пеленг», «Оршанського авіаремонтного заводу», «2566 заводу з ремонту радіоелектронного озброєння», а також компанії «Кідма тек».
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Щодо них передбачається заморожування активів та інші заходи.
Серед осіб, які потрапили під британські обмежувальні заходи, також фігурують кілька громадян Ірану, громадянин Словаччини та громадянин Швейцарії.
У переліку підсанкційних юросіб, пов’язаних з рф, тепер значаться іранська Paravar Pars Company, низка структур Корпусу вартових ісламської революції, а також є компанії з росії, ОАЕ, Туреччини.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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