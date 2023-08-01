Британія ввела нові санкції проти росіян — Finance.ua

Британія ввела нові санкції проти росіян Сьогодні 11:32 — Світ

Британія ввела нові санкції проти росіян

Британія 31 липня ввела нові санкції проти громадян рф. Це пов’язано зі справою режиму кремля проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.

Про це повідомляє МЗС Британії

«Додано 6 нових позначень у рамках режиму санкцій проти росії», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження було запроваджено проти таких осіб:

прокурор Борис Локтіонов;

прокурор Ганна Потичко;

суддя Віталій Білицький;

суддя Катерина Дорохіна;

суддя Наталія Дудар;

судовий експерт Данило Міхєєв.

Після внесення їх до чорного списку, їм буде заборонено в'їзд до Великої Британії, а активи на території країни в разі виявлення будуть заморожені.

У МЗС Британії уточнили, що зазначені вище росіяни причетні до справ проти опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи та Іллі Яшина. Таким чином вони перешкоджали поширенню точної інформації про війну в Україні.

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Також своїми діями вони підтримували політику, спрямовану на дестабілізацію України і таку, що підриває її територіальну цілісність і суверенітет.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза не виїхав з росії. Навесні минулого року критика путіна затримали у справі про «фейки». Пізніше проти нього відкрили ще дві кримінальні справи і звинуватили у «державній зраді».

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