Британія ввела нові санкції проти росіян — Finance.ua

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Британія ввела нові санкції проти росіян

Світ
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Британія ввела нові санкції проти росіян
Британія ввела нові санкції проти росіян
Британія 31 липня ввела нові санкції проти громадян рф. Це пов’язано зі справою режиму кремля проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
Про це повідомляє МЗС Британії.
«Додано 6 нових позначень у рамках режиму санкцій проти росії», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмеження було запроваджено проти таких осіб:
  • прокурор Борис Локтіонов;
  • прокурор Ганна Потичко;
  • суддя Віталій Білицький;
  • суддя Катерина Дорохіна;
  • суддя Наталія Дудар;
  • судовий експерт Данило Міхєєв.
Після внесення їх до чорного списку, їм буде заборонено в'їзд до Великої Британії, а активи на території країни в разі виявлення будуть заморожені.
У МЗС Британії уточнили, що зазначені вище росіяни причетні до справ проти опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи та Іллі Яшина. Таким чином вони перешкоджали поширенню точної інформації про війну в Україні.
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Також своїми діями вони підтримували політику, спрямовану на дестабілізацію України і таку, що підриває її територіальну цілісність і суверенітет.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза не виїхав з росії. Навесні минулого року критика путіна затримали у справі про «фейки». Пізніше проти нього відкрили ще дві кримінальні справи і звинуватили у «державній зраді».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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