Британія ввела нові санкції проти росіян — Finance.ua

Британія ввела нові санкції проти росіян
Британія 31 липня ввела нові санкції проти громадян рф. Це пов’язано зі справою режиму кремля проти російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи.
Про це повідомляє МЗС Британії.
«Додано 6 нових позначень у рамках режиму санкцій проти росії», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмеження було запроваджено проти таких осіб:
- прокурор Борис Локтіонов;
- прокурор Ганна Потичко;
- суддя Віталій Білицький;
- суддя Катерина Дорохіна;
- суддя Наталія Дудар;
- судовий експерт Данило Міхєєв.
Після внесення їх до чорного списку, їм буде заборонено в'їзд до Великої Британії, а активи на території країни в разі виявлення будуть заморожені.
У МЗС Британії уточнили, що зазначені вище росіяни причетні до справ проти опозиціонерів Володимира Кара-Мурзи та Іллі Яшина. Таким чином вони перешкоджали поширенню точної інформації про війну в Україні.
Також своїми діями вони підтримували політику, спрямовану на дестабілізацію України і таку, що підриває її територіальну цілісність і суверенітет.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза не виїхав з росії. Навесні минулого року критика путіна затримали у справі про «фейки». Пізніше проти нього відкрили ще дві кримінальні справи і звинуватили у «державній зраді».
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