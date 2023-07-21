США запровадили санкції проти російських топ-посадовців і двох посіпак Пригожина — Finance.ua

США запровадили санкції проти російських топ-посадовців і двох посіпак Пригожина Сьогодні 13:34

Державний департамент США в четвер оголосив про запровадження санкцій проти низки російських високопосадовців у межах зусиль, спрямованих на те, щоб покласти відповідальність на тих росіян, які сприяють незаконній війні росії.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу, яке цитує «Європейська правда».

До санкційного списку увійшли росіяни, які діють в інтересах росії на тимчасово окупованих територіях України та намагаються допомогти закріпити окупаційний режим.

Ідеться зокрема про Алексєя Кудріна, радника з корпоративного розвитку російської компанії «Яндекс», тісно пов’язаного з Владіміром Путіним, та Павла Мариничева, гендиректора ПАТ «Алроса» — алмазодобувної компанії, мажоритарним акціонером якої є рф.

Також у санкційному списку — заступники міністра економіки рф Ілля Торосов та Алексєй Херсонцев; заступник міністра промисловості й торгівлі Василій Осьмаков; заступники міністра енергетики Павел Сніккарс і Павел Сорокін; заступник міністра фінансів Леонід Горнін; перший заступник директора Федеральної служби безпеки РФ Сергєй Корольов і губернатор Смоленської області Василій Анохін.

Окремо Держдеп США наклав санкції на росіянина Валерія Чекалова й громадянина Північної Кореї Йонг Хьок Ріма — вони пов’язані з ватажком «Вагнера» Євгенієм Пригожиним і допомагали з постачанням боєприпасів для терористів на територію України.

Нагадаємо, Сполучені Штати запровадили санкції проти низки компаній військово-промислового комплексу росії, що займаються виробництвом боєприпасів і високотехнологічними розробками для військового сектору.

Економічна Правда За матеріалами:

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