Україна експортувала через «зерновий коридор» на $3,5 млрд: які компанії найбільше заробили — Finance.ua

Україна експортувала через «зерновий коридор» на $3,5 млрд: які компанії найбільше заробили Сьогодні 19:13 — Енергетика

З серпня 2022-го Україна експортувала «зерновим коридором» 11 млн т агропродукції на $3,5 млрд. Forbes дізнався хто найбільше заробив. Серед них Андрій Веревський, Олег Бахматюк, Андрій Вадатурський та іноземні трейдери.

«Зернову угоду» продовжено на чотири місяці, повідомив 17 листопада міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Її дія спливала 19 листопада. Гарантами виконання угоди залишилися ООН та Туреччина. Продовження угоди підтвердило також російське МЗС.

З початку дії «зернової угоди» Україна експортувала 11 млн т агропродукції, повідомив Олександр Кубраков. Це складає приблизно приблизно $3,5 млрд.

Найбільше агропродукції експортувала компанія Kernel Андрія Веревського — 813 500 т, або майже 10%, дізнався Forbes з даних брокерської компанії Maxigrain.

Крім Kernel, до першої пʼятірки увійшли UkrLandFarming Олега Бахматюка (296 800 т), американська ADM (292 700 т), українська Agroprosperis, яка належить американському New Century Holdings (251 000) і Nibulon Андрія Вадатурського: 210 200 т відповідно.

Швейцарська Glencore імпортувала 177 500 т, американська Cargill — 163 800 т, китайська COFCO — 156 900 т, французька Louis Dreyfus — 98 600 т, маловідома українська Trepfin — 155 800 т.

Зернові перспективи

За наступні чотири місяці дії «зернового коридору» Україна може експортувати по 4 млн т зерна на $1,2 млрд щомісячно, каже Роман Сластьон з «Українського клубу аграрного бізнесу».

На заваді цьому може стати Росія, яка знову ускладнює український експорт, затримуючи перевірки суден. Торговельні судна, які перевозять українське збіжжя, поблизу Босфорської протоки перевіряє інспекційна група, в яку входять представники України, ООН, Туреччини та росії.

Якщо на початку листопада до портів Одеської області приходило 9-11 суден щодня, то 17-20 листопада лише по одному або взагалі жодного, розповідає керівник Моніторингової групи з санкцій та свободи судноплавства Андрій Клименко. На 22 листопада в черзі на вихід з Чорного моря стоять приблизно 36 суден, які разом завантажені більше ніж одним мільйоном тонн продукції.

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