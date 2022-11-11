Україна оголосила вимоги щодо «зернової угоди» — Finance.ua
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Україна оголосила вимоги щодо «зернової угоди»

Казна та Політика
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Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернової угоди», проте росія повинна припинити гальмувати її дію.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Україна зацікавлена у продовженні функціонування цих домовленостей. Тому, перше, що ми вимагаємо, щоб росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в „голодні ігри“ з усім світом заради свого задоволення. І друге — рф повинна перестати в рамках „зернової домовленості“ гальмувати процеси з інспекції кораблів», — сказав він.
За словами Кулеби, гальмування дії угоди — це тихий саботаж, яким рф займається на щоденній основі.
Він зазначив, що в ті дні, коли «зернова угода» працювала без російських інспекторів, кількість судів, які пройшли, завантажилися зерном і вийшли, критично зросла.
«Щойно росія повернулася — почалися проблеми. Тому тут є дві задачі. Мало залишити росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини», — додав міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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