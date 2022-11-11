Україна оголосила вимоги щодо «зернової угоди» — Finance.ua

Україна оголосила вимоги щодо «зернової угоди» Сьогодні 12:42 — Казна та Політика

Україна зацікавлена у продовженні функціонування «зернової угоди», проте росія повинна припинити гальмувати її дію.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Україна зацікавлена у продовженні функціонування цих домовленостей. Тому, перше, що ми вимагаємо, щоб росія залишилася в цій домовленості і припинила грати в „голодні ігри“ з усім світом заради свого задоволення. І друге — рф повинна перестати в рамках „зернової домовленості“ гальмувати процеси з інспекції кораблів», — сказав він.

За словами Кулеби, гальмування дії угоди — це тихий саботаж, яким рф займається на щоденній основі.

Він зазначив, що в ті дні, коли «зернова угода» працювала без російських інспекторів, кількість судів, які пройшли, завантажилися зерном і вийшли, критично зросла.

«Щойно росія повернулася — почалися проблеми. Тому тут є дві задачі. Мало залишити росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини», — додав міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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