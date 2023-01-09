Україна експортувала 17 млн тонн агропродукції у межах «зернової ініціативи» — Finance.ua
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Україна експортувала 17 млн тонн агропродукції у межах «зернової ініціативи»

Аграрний ринок
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Україна експортувала у межах «зернової ініціативи» понад 17 млн тонн продовольства з портів Великої Одеси для країн Африки, Азіі та Європи.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства інфраструктури України.
Як зазначає Мінінфраструктури, тільки за три останні дні з портів Великої Одеси вийшов караван із п’яти суден зі 158,5 тисячі тонн української агропродукції. Серед них балкер True Harmony з 26 тисячами тонн зерна для Єгипту та балкер Leo 1 з 49,5 тисячі тонн пшениці для Шрі-Ланки.
«Водночас у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден. З них 21 з продовольством на борту, а 77 — ті, що йдуть під завантаження. Більшість з цих суден стоять у Босфорі ще з минулого року через цілеспрямоване гальмування інспекцій росіянами», — наголошується у повідомленні.
Міністерство пояснює, що штучні затримки призводять до зменшення обсягів експорту українського продовольства країнам, які його потребують, а також до мільйонних збитків вантажовласників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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