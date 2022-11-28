Україна до кінця року підпише низку декларацій про вступ до НАТО — Офіс президента — Finance.ua

Україна до кінця року підпише низку декларацій про вступ до НАТО — Офіс президента Сьогодні 12:47 — Казна та Політика

Україна до кінця року підпише низку декларацій про вступ до НАТО — Офіс президента

Україна до кінця року підпише декларації щодо вступу України до НАТО з кількома державами Альянсу.

Про це заявив дипрадник президента з європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник голови ОПУ Ігор Жовква.

«До кінця року плануємо підписання ще кількох аналогічних декларацій із лідерами держав НАТО», — зазначив Жовква.

Бельгія стала другою країною, яка підписала з Україною спільну декларацію, якою країна задекларувала готовність надавати практичну підтримку для досягнення Україною прогресу у запровадженні стандартів ЄС та НАТО. Першою країною стала Чехія.

«Це дуже важливий міжнародний політичний сигнал у контексті досягнення прогресу України на євроінтеграційному напрямі, адже наша країна успішно просувається в імплементації семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для вступу до ЄС. А стандарти НАТО та взаємосумісність ми успішно опановуємо на полі бою. Голос Бельгії відіграє важливу роль», — наголосив Жовква.

Нагадаємо, НАТО має намір допомогти Україні захищатися від росії «стільки, скільки буде потрібно».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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