У ЄС знизився рівень безробіття серед усіх вікових груп, окрім молоді — Finance.ua
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У ЄС знизився рівень безробіття серед усіх вікових груп, окрім молоді

Світ
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У ЄС знизився рівень безробіття серед усіх вікових груп, окрім молоді
У ЄС знизився рівень безробіття серед усіх вікових груп, окрім молоді
Рівень довгострокового безробіття в країнах ЄС становить 1,9%, випливає з останніх даних Євростату. Це найнижчий показник за історію спостережень.
Про це повідомляє Euronews.

У яких країнах найменше безробітних

Найменше людей, які перебували без роботи 12 або більше місяців, — у Нідерландах (0,5%), Мальті (0,7%), Чехії, Данії та Польщі (по 0,8%).
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Найвищий показник був відзначений у Греції — 5,4%, за нею йдуть Іспанія (3,8%) та Словаччина (3,5%).

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Водночас всі ці три країни повідомили про зниження рівня довгострокового безробіття в порівнянні з попереднім роком.
У Греції він знизився на 0,8%, в Іспанії — на 0,5%, а у Словаччині — на 0,2%.
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Рівень загального безробіття також знизився до найнижчого показника за всю історію спостережень і тепер становить менше ніж 5,9%, тобто на 0,2% менше, ніж у 2023 році.
У цьому дані дають неоднозначну картину. Безробіття знижується серед усіх вікових груп, крім наймолодшого покоління.
Серед людей віком від 15 до 24 років вона досягла 14,9%, що на 0,4% більше, ніж у 2023 році.
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Нагадаємо, активність на українському ринку праці залишається нижчою, ніж до повномасштабної війни.
Люди стали активніше шукати роботу, ніж у 2024 році, але обсяг розміщених нових резюме залишається близько 80% від середнього рівня 2021 року.
Серед безробітних в Україні фіксується значна гендерна дипропорція: 82% складають жінки, що значною мірою поснюється мобілізацією та воєнним станом.
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