У ВР відреагували на бажання «Укренерго» підняти тариф у півтора рази — Finance.ua

У ВР відреагували на бажання «Укренерго» підняти тариф у півтора рази
Державна енергокомпанія «Укренерго» заговорила про необхідність підняття свого тарифу на передачу електроенергії практично в півтора рази, відзначив нардеп Олексій Кучеренко.
На його переконання, такі рішення не можуть бути прийнятими без повного аудиту діяльності компанії з боку Держаудитслужби.
«Наголошую — ніякі аудити іноземних аудиторів, які вони роблять дуже поверхнево та на замовлення тих хто платить гроші, не може бути вагомим аргументом. Так само як і лобістські позиції всіляких „незалежних членів“ наглядової ради, які просто імітують бурхливу діяльність за чималі гроші. Нам з вами оплачувати цей тариф — тому ми маємо повне право на повний аудит!» — заявив нардеп.
За його словами, необхідно проаналізувати все кредити, безповоротну допомогу, витрати, кошториси, ефективність, піар, штатну чисельність, зарплати, премії тощо.
За процедурою, відзначає Кучеренко, слухання спочатку мають пройти в самій компанії, а вже потім після офіційного звернення в НКРЕКП, яка згідно із законом має встановити економічно обґрунтований тариф на монопольний вид діяльності.
«Ось там і розберемося з ефективністю роботи компанії за останні роки», — відзначив нардеп і пообіцяв прискіпливу позицію.
Довідка Finance.ua:
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що новий тариф 4,32 грн/кВт-год не покриває ринкову вартість електроенергії, яка на сьогодні становить 7−8 грн/кВт-год.
- Щоб кожного місяця отримувати правильне нарахування за спожиту електроенергію, варто вчасно передавати показники. Для цього процесу виділено 2 останні дні поточного місяця та перші 3 дні нового. Хто може не подавати показники — розповіли тут.
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