У Вільнюсі через нестачу водіїв тестуватимуть безпілотний автобус — Finance.ua

У Вільнюсі через нестачу водіїв тестуватимуть безпілотний автобус 18.06.2024, 00:45 — Технології&Авто

Восени у вільнюському районі Ужупіс протягом двох місяців регулярно курсуватиме автономний автобус без водія.

Про це повідомляє LRT

Представниця Вільнюської муніципальної компанії Susisiekimo Paslaugos Солвейга Станкявічене зазначила, що компанія взяла на себе зобов’язання протестувати регулярний маршрут з безпілотним автобусом в рамках проекту європейської інтеграції громадського транспорту.

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«Нестача водіїв змушує нас розглядати інші види громадського транспорту в місті», — сказала вона.

За словами Станкявічене, очікується, що автобус, який матиме 6−8 місць для сидіння і може перевозити до 12 пасажирів, курсуватиме вулицями Ужупіса протягом двох місяців восени, безкоштовно доставляючи пасажирів до автобусних зупинок на більш жвавих прилеглих вулицях.

Випробування автономного автобуса має розпочатися у другій половині вересня.

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Муніципалітет виділив 80 тисяч євро на оренду транспортного засобу та встановлення тимчасових автобусних зупинок в Ужупісі.

За словами Станкявічене, пілотний проєкт покаже, чи можуть такі автобуси стати постійним доповненням до столичної системи громадського транспорту в майбутньому.

«Цим проєктом ми хочемо протестувати як інфраструктуру Вільнюса, так і існуючу систему громадського транспорту, щоб зрозуміти, чи варто нам вкладати гроші в цей тип транспортних засобів», — пояснила вона.

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За її словами, автономний автобус буде орендований в іноземних компаній, оскільки в Литві немає компаній, які могли б взяти його в лізинг.

Наразі автономні автобуси регулярно курсують у столиці Фінляндії Гельсінкі, а також на території університету Тампере, норвезького Ставангера і раніше були протестовані в німецьких містах.

Європейська правда За матеріалами:

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