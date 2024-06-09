У травні попит на вантажівки в Україні зріс на 18% — Finance.ua

У травні попит на вантажівки в Україні зріс на 18% Сьогодні 05:21 — Технології&Авто

У травні попит на вантажівки в Україні зріс на 18%, Фото: freepik

Упродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 1127 авто.

Про це повідомляє «Укравтопром».

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У порівнянні з торішнім травнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 18%.

Проте відносно результату попереднього місяця споживча активність збільшилась на 7%.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault, завершивши місяць з показником — 305 зареєстрованих машин.

Друге місце здобув Citroen, реалізувавши 115 вантажівок.

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На третьому місці MAN — 92 од.

Четвертий результат у Ford — 86 од.

Замикає ТОП-5 ринку нових комерційних авто Iveco — 53 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 5 тис. нових машин, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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