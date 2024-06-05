Як сплачувати збори за платні дороги в ЄС: корисний сервіс для водіїв — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як сплачувати збори за платні дороги в ЄС: корисний сервіс для водіїв

Технології&Авто
28
Як сплачувати збори за платні дороги в ЄС: корисний сервіс для водіїв
Як сплачувати збори за платні дороги в ЄС: корисний сервіс для водіїв
Вийшла нова версія сервісу eTOLLs EU від українців, що створюють рішення для діджиталізації доріг в Європі. Це рішення для сплати зборів за платні дороги в країнах ЄС у смартфоні.
«Це є найбільший біль для водіїв. Система оформлення віньєток в кожній країні ЄС не уніфікована. Тому кожного разу після мандрівки водії з відчуттям тривоги чекають на „сувеніри“ з країн — штрафи які можуть сягати від 200 до 4000 долларів. Це звісно суттєво впливає на враження від подорожі та несе додаткові юридичні і фінансові навантаження», — кажуть засновники рішення eTOLLsEU.

Що нового додали

Оновлення eTOLLs EU надає досвід особистого менеджера, що збирає водія у подорож.
Через застосунок водій може прорахувати маршрут з огляду на необхідність дорожніх оплат: віньєтки, платні ділянки дороги, мости, тонелі тощо і купити все необхідне «одним кліком». Для тих дорожніх оплат, які недоступні в додатку, водій отримує вичерпну інформацію щодо умов та місць, де можна їх оплатити.

Оформити Зелену картку онлайн 🚗

Після оформлення покупки подорож з’являється у водія в календарі, з обраним маршрутом, підказками та порадами щодо пересування. Зокрема, правила дорожнього руху, пояснення знаків, прогноз погоди. Крім того, доступна корисна довідкова інформація щодо правил дорожнього руху в кожній країні, через яку користувач подорожує.
Запущена нова функція інформування користувача: якщо він вʼїжджає на платну ділянку дороги, отримує пуш-повідомлення щодо небхідності виконання оплати.
Як сплачувати збори за платні дороги в ЄС: корисний сервіс для водіїв
Читайте також
Наразі сервісом вже користуються водії з 56 країн. Нова версія вже доступна в Google Play та App Store маркетах пʼятьма мовами, перелік яких планується розширяти. Крім того, заплановано запуск функції безпечного водіння і страхування. Всі нові функції надаються користувачеві безкоштовно.
До речі, щоб водіям зайвий раз не витрачати гроші та нерви, можна оформити карту технічної допомоги від Finance.ua — ваш цілодобовий Assistance в дорозі.

Купити онлайн карту Assistance

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.