Як сплачувати збори за платні дороги в ЄС: корисний сервіс для водіїв — Finance.ua

Як сплачувати збори за платні дороги в ЄС: корисний сервіс для водіїв Сьогодні 10:12 — Технології&Авто

Як сплачувати збори за платні дороги в ЄС: корисний сервіс для водіїв

Вийшла нова версія сервісу eTOLLs EU від українців, що створюють рішення для діджиталізації доріг в Європі. Це рішення для сплати зборів за платні дороги в країнах ЄС у смартфоні.

«Це є найбільший біль для водіїв. Система оформлення віньєток в кожній країні ЄС не уніфікована. Тому кожного разу після мандрівки водії з відчуттям тривоги чекають на „сувеніри“ з країн — штрафи які можуть сягати від 200 до 4000 долларів. Це звісно суттєво впливає на враження від подорожі та несе додаткові юридичні і фінансові навантаження», — кажуть засновники рішення eTOLLsEU.

Що нового додали

Оновлення eTOLLs EU надає досвід особистого менеджера, що збирає водія у подорож.

Через застосунок водій може прорахувати маршрут з огляду на необхідність дорожніх оплат: віньєтки, платні ділянки дороги, мости, тонелі тощо і купити все необхідне «одним кліком». Для тих дорожніх оплат, які недоступні в додатку, водій отримує вичерпну інформацію щодо умов та місць, де можна їх оплатити.

Після оформлення покупки подорож з’являється у водія в календарі, з обраним маршрутом, підказками та порадами щодо пересування. Зокрема, правила дорожнього руху, пояснення знаків, прогноз погоди. Крім того, доступна корисна довідкова інформація щодо правил дорожнього руху в кожній країні, через яку користувач подорожує.

Запущена нова функція інформування користувача: якщо він вʼїжджає на платну ділянку дороги, отримує пуш-повідомлення щодо небхідності виконання оплати.

Наразі сервісом вже користуються водії з 56 країн. Нова версія вже доступна в Google Play та App Store маркетах пʼятьма мовами, перелік яких планується розширяти. Крім того, заплановано запуск функції безпечного водіння і страхування. Всі нові функції надаються користувачеві безкоштовно.

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