У США жінки можуть відкласти лише третю частину від пенсійних заощаджень чоловіків — опитування Сьогодні 22:17 — Світ

У США жінки можуть відкласти лише третю частину від пенсійних заощаджень чоловіків — опитування

Жінки в США заощадили лише третину суми, яку чоловіки відклали на пенсію. Це може призвести до фінансової кризи серед жінок-пенсіонерок.

Про це повідомляє Reuters.

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Згідно з опитуванням, медіана чоловічих пенсійних заощаджень становить 157 тис дол, тоді як жінки — лише 50 тис дол.

«Фінансове майбутнє певних груп населення, таких як жінки, є особливо нестабільним. Жінкам складніше заощаджувати на пенсію», — зазначила у своїй заяві генеральний директор американського страхового банку Prudential Керолайн Фіні.

Вона також назвала інфляцію, ціни на житло та зміни в податковій політиці основними перешкодами для жіночих заощаджень.

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Порівняно з опитаними чоловіками, жінки втричі частіше зосереджені на забезпеченні своєї сім’ї та дітей, ніж на заощадженнях.

Повідомляється, що серед респондентів 46% чоловіків сказали, що з нетерпінням чекають виходу на пенсію і мають більше планів на цей час, порівняно з 27% опитаних жінок.

Нагадаємо, станом на квітень 2024 року, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн. Кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

Економічна Правда За матеріалами:

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