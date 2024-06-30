У США жінки можуть відкласти лише третю частину від пенсійних заощаджень чоловіків — опитування — Finance.ua
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У США жінки можуть відкласти лише третю частину від пенсійних заощаджень чоловіків — опитування

Світ
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У США жінки можуть відкласти лише третю частину від пенсійних заощаджень чоловіків — опитування
У США жінки можуть відкласти лише третю частину від пенсійних заощаджень чоловіків — опитування
Жінки в США заощадили лише третину суми, яку чоловіки відклали на пенсію. Це може призвести до фінансової кризи серед жінок-пенсіонерок.
Про це повідомляє Reuters.
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Згідно з опитуванням, медіана чоловічих пенсійних заощаджень становить 157 тис дол, тоді як жінки — лише 50 тис дол.
«Фінансове майбутнє певних груп населення, таких як жінки, є особливо нестабільним. Жінкам складніше заощаджувати на пенсію», — зазначила у своїй заяві генеральний директор американського страхового банку Prudential Керолайн Фіні.
Вона також назвала інфляцію, ціни на житло та зміни в податковій політиці основними перешкодами для жіночих заощаджень.
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Порівняно з опитаними чоловіками, жінки втричі частіше зосереджені на забезпеченні своєї сім’ї та дітей, ніж на заощадженнях.
Повідомляється, що серед респондентів 46% чоловіків сказали, що з нетерпінням чекають виходу на пенсію і мають більше планів на цей час, порівняно з 27% опитаних жінок.
Нагадаємо, станом на квітень 2024 року, середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 грн або на 9,6% до 5 743,27 грн. Кількість пенсіонерів скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

Як відбувається розрахунок пенсій у країнах Європи (аналогія з Україною) 👴

За матеріалами:
Економічна Правда
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