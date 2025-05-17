У США розробили фітнес-браслети, які працюють два тижні без підзарядки — Finance.ua

У США розробили фітнес-браслети, які працюють два тижні без підзарядки 17.05.2025, 01:14 — Технології&Авто

У США розробили фітнес-браслети, які працюють два тижні без підзарядки, Фото: ілюстративне

Американська компанія Whoop презентувала два нові розумні фітнес-браслети Whoop 5.0 та Whoop MG з батареєю, яка працює впродовж 14 днів.

Про це повідомляє CNBC.

Як це працює

Обидва нові пристрої компанії розраховані на цілодобове використання.

У компанії розповіли, що Whoop 5.0 і Whoop MG підтримують 14 днів автономної роботи, що приблизно втричі перевищує чотири-п'ятиденний діапазон, який пропонує їхній попередник — Whoop 4.0.

Нові пристрої також на 7% менші за розміром, а їхній процесор на 60% швидший, ніж попередній пристрій.

«Ми взяли все, чого навчилися за останнє десятиліття, і створили платформу, щоб допомогти нашим учасникам платформи працювати та жити на своєму піку довше», — сказав засновник і генеральний директор Whoop Вілл Ахмед.

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Зазначається, що компанія дає на вибір три рівні річного членства на платформі за суму від 199 до 359 доларів США.

Аксесуари, як-от додаткові ремінці, надаються за окрему плату.

Різні рівні членства пропонують різні функції, серед яких моніторинг стану здоров’я, зокрема частота дихання, пульс, рівень кисню в крові, температура шкіри, та моніторинг стресу в режимі реального часу.

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