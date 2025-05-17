У США розробили фітнес-браслети, які працюють два тижні без підзарядки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США розробили фітнес-браслети, які працюють два тижні без підзарядки

Технології&Авто
23
У США розробили фітнес-браслети, які працюють два тижні без підзарядки
У США розробили фітнес-браслети, які працюють два тижні без підзарядки, Фото: ілюстративне
Американська компанія Whoop презентувала два нові розумні фітнес-браслети Whoop 5.0 та Whoop MG з батареєю, яка працює впродовж 14 днів.
Про це повідомляє CNBC.

Як це працює

Обидва нові пристрої компанії розраховані на цілодобове використання.
Читайте також
У компанії розповіли, що Whoop 5.0 і Whoop MG підтримують 14 днів автономної роботи, що приблизно втричі перевищує чотири-п'ятиденний діапазон, який пропонує їхній попередник — Whoop 4.0.
Нові пристрої також на 7% менші за розміром, а їхній процесор на 60% швидший, ніж попередній пристрій.
«Ми взяли все, чого навчилися за останнє десятиліття, і створили платформу, щоб допомогти нашим учасникам платформи працювати та жити на своєму піку довше», — сказав засновник і генеральний директор Whoop Вілл Ахмед.
Читайте також
Зазначається, що компанія дає на вибір три рівні річного членства на платформі за суму від 199 до 359 доларів США.
Аксесуари, як-от додаткові ремінці, надаються за окрему плату.
Різні рівні членства пропонують різні функції, серед яких моніторинг стану здоров’я, зокрема частота дихання, пульс, рівень кисню в крові, температура шкіри, та моніторинг стресу в режимі реального часу.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems