У США новий закон забороняє працювати далекобійником без знання англійської мови — Finance.ua

У США новий закон забороняє працювати далекобійником без знання англійської мови Сьогодні 06:24 — Світ

У США новий закон забороняє працювати далекобійником без знання англійської мови

Президент Дональд Трамп підписав указ, який зобов’язує звільнити водіїв вантажівок, які не володіють англійською мовою на належному рівні. Згідно з інформаційним бюлетенем Білого дому, документ спрямований на відновлення вимог до володіння англійською як обов’язкового критерію безпеки на дорогах США.

Про це пише Freight Waves.

Рішення скасовує зміни, внесені 2016 року адміністрацією Обами, коли Федеральне управління з безпеки автоперевезень (FMCSA) перестало вважати недостатнє знання мови підставою для усунення від роботи.

Новий указ вимагає, щоб водії, які порушують стандарт володіння англійською (ELP), більше не могли виконувати обов’язки, а міністерству транспорту доручено переглянути видані посвідчення водія та ввести додаткові заходи контролю.

Рішення підтримала Асоціація незалежних водіїв (OOIDA). Її президент Тодд Спенсер назвав його «довгоочікуваним кроком здорового глузду», наголошуючи на тому, що «дорожні знаки рятують життя, але тільки тоді, коли їх розуміють».

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За словами представників організації, знання англійської критично для безпеки як на федеральних трасах, так і в повсякденній логістиці.

Федеральні правила і раніше вимагали, щоб водії могли «читати та говорити англійською мовою достатньо, щоб розуміти дорожні знаки, вести документацію та взаємодіяти з представниками влади». Однак у 2015 році Альянс з безпеки комерційних транспортних засобів (CVSA) проголосував за виключення цього критерію, пояснивши, що не зміг довести його прямого впливу на безпеку. У новому указі президент закликає CVSA оновити свої правила та знову включити знання англійської як офіційний критерій для припинення роботи водія.

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