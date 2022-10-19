У США дозволили цифрові автомобільні номери: які переваги вони надають — Finance.ua
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У США дозволили цифрові автомобільні номери: які переваги вони надають

Технології&Авто
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У США дозволили цифрові автомобільні номери: які переваги вони надають
У США дозволили цифрові автомобільні номери: які переваги вони надають
США стали першою країною у світі, де легалізували цифрові автомобільні номери. Першими їх дозволили штати Каліфорнія, Арізона, Мічіган та Техас. Про це повідомляє сайт Carscoops.
У Каліфорнії цифрові номери авто вже почали видавати. Саме в цьому штаті їх тестували протягом останніх п’яти років, причому у випробуваннях було задіяно 10 000 машин. Поліція Каліфорнії схвалила нововведення. Примітно, що раніше в штаті також дозволили номери-наклейки.
У США дозволили цифрові автомобільні номери: які переваги вони надають
Замість стандартних номерних табличок, автомобілі оснащують невеликими дисплеями, на які виводяться номерні знаки. Екрани захищені від ударів та зроблені водонепроникними.
Нова технологія має низку переваг. Наприклад, можна персоналізувати номерний знак за допомогою графіки, візерунків або нестандартних шрифтів. Також на екрані можна транслювати рекламу, але тільки в тому випадку, якщо авто на стоянці.
До того ж екран оснащений GPS-маячком, а у разі викрадення авто на екрані з’явиться відповідне повідомлення. Тобто зловмисникам буде складніше втекти на такій машині.
За матеріалами:
Фокус
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