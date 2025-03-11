У що інвестують європейці: основні напрями — Finance.ua

У що інвестують європейці: основні напрями Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

У що інвестують європейці: основні напрями

Сучасні європейці, з їхнім наявним доступом до розвинених фінансових ринків та стабільної правової системи, активно вкладають кошти в різні сфери. Найбільше їх цікавлять нерухомість, технології, зелений бізнес та цінні папери.

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Одним із найбільш стабільних та популярних напрямків для інвестицій серед європейців вважається нерухомість (і житлова, і комерційна). З нею й стабільний дохід від оренди можна отримувати, й на потенційному зростанні вартості вкладення збільшувати.

Скільки треба вкласти? У Німеччині, залежно від регіону та його перспектив, сума інвестицій у нерухомість може досягати, в середньому, від 200 тис. до 500 тис. євро.

Інвестори Франції також житлову та комерційну нерухомість поза увагою не лишають. Зазвичай, суми вкладень сягають від 150 тис. до 400 тис. євро.

Тим, хто прагне вкластися в нерухомість Іспанії, радимо «готувати» 100 тис. — 300 тис. євро. Саме така тут вартість у популярних пропозицій з нерухомості.

Цінні папери, якщо вкластися в них з розумом, звичайно, також можуть принести непогані гроші.

Наприклад, в Європі наразі доволі активно інвестують в акції великих компаній, облігації та акції з ETF, що дає можливість зростання капіталу за відповідного ризику.

Зелена енергетика також чимало уваги отримує разом з автоматизацією та стрімко розповсюджуваним штучним інтелектом (ШІ).Стартапи та загалом бізнес в якості предмета для вкладення активно приваблює інвесторів. Лише на галузі попит змінюється. Так, наприклад, медицина, фінансові та звичайні технології стабільно популярні.

Як приклади великих інвестицій у європейські стартапи можна навести:

французьку компанію Mistral AI. Торік паризький ШІ-стартап Mistral AI залучив 600 млн євро (640 млн доларів). Розробки пов’язані з великими мовними моделями з відкритим вихідним кодом. Це чудовий європейський конкурент американської OpenAI;

британську компанію Wayve. Компанія Wayve, яка займається розробкою автономних автомобілів, торік отримала інвестиції в розмірі 861 млн фунтів;

британський стартап Abound залучив понад 400 млн фунтів інвестицій за минулий рік;

Highview Power (Велика Британія): Компанія, що спеціалізується на зберіганні енергії, отримала 300 млн фунтів інвестицій у першому півріччі 2024 року.

Загалом, британські технологічні компанії залучають просто рекордні венчурні інвестиції. Внаслідок беззаперечної довіри до них з боку вкладників, отримані ними гроші становлять майже третину всього єврофінансування.

Крім того, частка венчурних інвестицій у ШІ в Європі сягнула рекордних 18%. Велика Британія, Франція та Німеччина домінують в інвестуванні в ШІ в Європі. Лондон, Париж і Мюнхен залучили найбільше коштів, зміцнюючи свої позиції як провідні технологічні хаби. Ці приклади свідчать про активний розвиток стартапів у Європі та значний інтерес інвесторів до технологічних інновацій.

Детальніше про те, як європейці забезпечують собі фінансову стабільність та у що інвестують — читайте у статті за посиланням.

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