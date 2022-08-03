У серпні 300 тисяч українців не отримають пенсії: названо причину — Finance.ua

У серпні 300 тисяч українців не отримають пенсії: названо причину Вчора 19:02 — Особисті фінанси

У серпні 300 тисяч українців не отримають пенсії: названо причину

Попри воєнний стан та активні бойові дії, держава продовжує виплачувати пенсії та житлові субсидії українцям навіть на окупованих територіях, незважаючи на закриття відділень держбанків та «Укрпошти» з 1 серпня.

Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович в етері національного телемарафону.

За словами чиновниці, на сьогодні через загрозу життю працівників «Укрпошти», фізично рознести по будинках пенсіонерам виплати немає можливості. Вони протягом 30 днів зберігатимуться на рахунках « Ощадбанк у». Якщо за цей час людина не змогла зняти кошти, то їх переказують на рахунки, відкриті в інших банках.

Жолнович наголосила, що якщо людина у жодному з варіантів не може отримати свої гроші, то ці виплати нікуди не подінуться — вони накопичуються.

«Скидаємо гроші туди з надією, що людина хоч якимось чином зможе їх собі зняти. У будь-якому випадку ці гроші нікуди не подінуться, вони накопичуватимуться. Є варіанти отримати їх навіть на окупованій території», — сказала Жолнович.

За оцінками видання «Телеграф», на сьогодні без пенсії залишилося близько 300 тисяч літніх українців.

Довідка Finance.ua:

через війну багато пенсіонерів виїхали з України і тепер не можуть отримати пенсії, оскільки раніше виплати їм доставляла Укрпошта. Також не можуть отримати пенсії й українці, які зараз перебувають в окупації. Пенсіонери, які у воєнний час в Україні не змогли отримати нараховані пенсійні виплати, можуть звернутися до органів Пенсійного фонду, якщо минуло не більше трьох років;



з 1 серпня державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» припинило роботу на тимчасово окупованих територіях України;

в останній місяць літа українці отримуватимуть пенсію, мінімальний розмір якої в липні зріс до 2027 гривень за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян.

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