У Сальвадорі назвали вигоди від легалізації Bitcoin — Finance.ua
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У Сальвадорі назвали вигоди від легалізації Bitcoin

Фінтех і Картки
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У Сальвадорі назвали вигоди від легалізації Bitcoin
У Сальвадорі назвали вигоди від легалізації Bitcoin
Прийняття Bitcoin як законного платіжного засобу принесло Сальвадору вигоду, незважаючи на падіння ціни криптовалюти. Про це Bloomberg заявив міністр фінансів Алехандро Селайя.
За його словами, впровадження цифрової валюти розширило доступ до фінансових послуг багато в чому не охопленому банківськими сервісами населенню, залучило туристів та інвестиції.
Міністр визнав, що масштаби використання Bitcoin як засобу обміну в Сальвадорі реально невеликі. Однак він продовжує вірити в перспективи цифрового золота.
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«Для когось це щось нове, що вони зовсім не розуміють. Але це феномен, який існує, набирає сили і буде з нами найближчими роками», — каже він.
Уряд Сальвадору почав купувати Bitcoin незадовго до його легалізації у вересні 2021 року коштом спеціально створеного фонду у розмірі $150 млн. Країна має на балансі 2381 BTC (~$56 млн). За підрахунками журналістів, криптовалюта коштує приблизно на 50% менше від ціни купівлі.
У березні влада анонсувала випуск Bitcoin-облігацій на $1 млрд, проте відклала емісію через погіршення кон’юнктури ринку. У червні Селайя визнав, що сприятливі умови для випуску ще не настали.
Нагадаємо, президент Сальвадору Найіб Букеле закликав не перейматися падінням ціни Bitcoin і заявив, що вкладення в цифрове золото «безмірно» зростуть після закінчення ведмежого циклу.
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За матеріалами:
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