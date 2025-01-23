У роботі ChatGPT стався масштабний збій — Finance.ua

У роботі ChatGPT стався масштабний збій
У роботі ChatGPT у четвер, 23 січня, стався масштабний збій. Чат-бот тимчасово недоступний для користувачів.
Про це повідомляє сервіс Downdetector.
Як зазначають користувачі, ChatGPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом. Деякі користувачі скаржаться, що під час спроби введення запиту в ChatGPT видає помилку.
За даним сервісу Downdetector, збій в ChatGPT має глобальний характер, а проблеми у роботі фіксують не лише в Україні, але й в країнах Європи та США.
Поки немає інформації про причину збою в роботі чат-бота.
Що таке ChatGPT і чому він такий популярний
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