У рф заявили про серйозні проблеми з логістикою через санкції — Finance.ua

У рф заявили про серйозні проблеми з логістикою через санкції

Вчора 12:41 — Світ

У рф заявили про серйозні проблеми з логістикою через санкції

Міністр транспорту рф Віталій Савельєв заявив про серйозні проблеми з логістикою в росії у зв’язку із санкціями. Багато країн запровадили санкції проти рф через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це пише російський Інтерфакс

«Ті санкції, які наклали сьогодні на рф, практично поламали всю логістику в нашій країні. І ми змушені шукати нові логістичні коридори», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

Канада запровадила додаткові санкції проти росії через її вторгнення в України. Вони стосуються олігархів і бізнесменів, а також експорту люксових товарів;

новий рейтинг із 250 бізнесменів представила британська The Times. Олігархи Абрамович та Усманов вибули з топ-10 найбагатших людей світу;

в 2022 році росія отримає $100 мільярдів доходу від продажу російського газу до Європи. Це вдвічі більше, ніж у 2021 році. Причиною такої великої суми стало підвищення цін на енергетичну продукцію.

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