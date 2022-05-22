У рф заявили про серйозні проблеми з логістикою через санкції — Finance.ua
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У рф заявили про серйозні проблеми з логістикою через санкції

Вчора 12:41Світ
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У рф заявили про серйозні проблеми з логістикою через санкціїУ рф заявили про серйозні проблеми з логістикою через санкції
Міністр транспорту рф Віталій Савельєв заявив про серйозні проблеми з логістикою в росії у зв’язку із санкціями. Багато країн запровадили санкції проти рф через повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це пише російський Інтерфакс.
«Ті санкції, які наклали сьогодні на рф, практично поламали всю логістику в нашій країні. І ми змушені шукати нові логістичні коридори», — сказав він.

Довідка Finance.ua:

  • Канада запровадила додаткові санкції проти росії через її вторгнення в України. Вони стосуються олігархів і бізнесменів, а також експорту люксових товарів;
  • новий рейтинг із 250 бізнесменів представила британська The Times. Олігархи Абрамович та Усманов вибули з топ-10 найбагатших людей світу;
  • в 2022 році росія отримає $100 мільярдів доходу від продажу російського газу до Європи. Це вдвічі більше, ніж у 2021 році. Причиною такої великої суми стало підвищення цін на енергетичну продукцію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: НВ
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