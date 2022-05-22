Канада ввела санкції проти 14 російських олігархів і бізнесменів — Finance.ua

Канада ввела санкції проти 14 російських олігархів і бізнесменів

Вчора 09:27 — Фондовий ринок

Канада ввела санкції проти 14 російських олігархів і бізнесменів

Канада запровадила додаткові санкції проти росії через її вторгнення в України. Вони стосуються олігархів і бізнесменів, а також експорту люксових товарів.

Про це йдеться на сайті уряду.

Персональні санкції ввели щодо 14 людей — російських олігархів, членів їхніх сімей та близького оточення путіна. Уряд зазначає, що ці люди сприяли війні росії проти України, тож несуть відповідальність за біль і страждання українців.

Як пише канадське видання Globe and Mail, санкції стосуються мільярдера Олександра Лебєдєва. Це колишній агент КДБ, який є власником двох великих британських газет: Evening Standard та Independent. Він також фінансує провідну російську опозиційну газету «Новая газета».

Читайте також Канада виділить додаткову позику для України у розмірі 250 мільйонів канадських доларів

Також до санкційного списку потрапив Гліб Франк — власник однієї з найбільших рибних компаній росії, син колишнього міністра транспорту і колишнього генерального директора найбільшої російської судноплавної компанії «Совкомфлот» Сергія Франка.

Дружина Гліба Франка Ксенія теж потрапила під санкції — вона донька олігарха Геннадія Тимченка, соратника путіна. Вона живе у Швейцарії, а навчалась у Великій Британії. Дружина Тимченка Олена теж під обмеженнями.

Крім персональних санкцій, Канада заборонила експортувати до росії товари класу люкс: алкогольні напої, тютюн, деякі текстильні вироби, спортивний одяг, взуття, розкішний одяг та аксесуари, ювелірні вироби, посуд та твори мистецтва.

Також забороняється імпорт з росії окремих предметів розкоші: алкогольних напоїв, морепродуктів, риби та непромислових діамантів. У 2021 році росія на цьому заробила 75,7 мільйона доларів.

Довідка Finance.ua:

після окупації Донбасу та Криму у 2014 році Канада ввела санкції проти 1 450 фізичних та юридичних осіб, зокрема заморозила активи цих осіб;

після повномасштабного вторгнення росії 24 лютого Канада запровадила санкції проти ще 1 000 юридичних осіб з росії, білорусі та України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.