У рф очікують зниження попиту на складську нерухомість на 40-50% — Finance.ua

У рф очікують зниження попиту на складську нерухомість на 40-50%

Вчора 21:36

Перший квартал вияімвся успішним для ринку складської нерухомості в рф але у найближчій перспективі консультанти чекають на зниження попиту на 40–50%.

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«Обсяг поглинання складської нерухомості у першому кварталі у московському регіоні становив 297 тис. кв. м, перевищивши на 14% показник за аналогічний період минулого року. Такі дані у своєму дослідженні наводить Knight Frank, пов’язуючи позитивну динаміку з відкладеним ефектом: укладалися угоди, домовленість про які було досягнуто ще минулого року. Сукупний обсяг угод за підсумками року, за прогнозами директора департаменту індустріальної та складської нерухомості Knight Frank Костянтина Фоміченко, при цьому може становити 1,4-1,6 млн кв. м, скоротившись на 40-50% щодо показника 2021 року — 2,7 млн ​​кв. м», — йдеться у статті.

Найбільш активними орендарями складських приміщень у першому кварталі виявилися представники онлайн-торгівлі, на яких припало 59% від загального обсягу угод за даними Knight Frank.

Ще 20% сформували дистрибутори, 9% — логістичні компанії.

Але надалі, за прогнозами учасників ринку, активність інвесторів буде стримана: більшість гравців призупинили прийняття рішень до стабілізації ситуації.

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