Nokia йде з російського ринку — Finance.ua

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Nokia йде з російського ринку

Вчора 11:47Фондовий ринок
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Фінський виробник телекомунікаційної техніки Nokia оголосив про вихід із російського ринку.
Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.
«З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було зрозуміло, що подальша присутність у росії неможлива. За останні тижні ми призупинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що «з гуманітарних причин» уряди країн висловили стурбованість з приводу ризику виходу з експлуатації критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури у росії.
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«Тому, коли ми вийдемо, ми намагатимемося забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж та подамо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій», — повідомили у компанії.
У 2021 році частку росії припадало менше 2% чистих продажів Nokia.

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За матеріалами: Економічна Правда
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