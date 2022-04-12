Nokia йде з російського ринку — Finance.ua

Nokia йде з російського ринку

Вчора 11:47 — Фондовий ринок

Фінський виробник телекомунікаційної техніки Nokia оголосив про вихід із російського ринку.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

«З перших днів вторгнення в Україну для Nokia було зрозуміло, що подальша присутність у росії неможлива. За останні тижні ми призупинили постачання, зупинили новий бізнес та переносимо нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі Росії», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що «з гуманітарних причин» уряди країн висловили стурбованість з приводу ризику виходу з експлуатації критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури у росії.

«Тому, коли ми вийдемо, ми намагатимемося забезпечити необхідну підтримку для обслуговування мереж та подамо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій», — повідомили у компанії.

У 2021 році частку росії припадало менше 2% чистих продажів Nokia.

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