Влада Варшави вилучила нерухомість у рф на користь українців — Finance.ua

Влада Варшави вилучила нерухомість у рф на користь українців

Вчора 09:15 — Фондовий ринок

Фото: https://twitter.com/trzaskowski_

Мер Варшави Рафал Тшасковскі заявив про вилучення нерухомості, що перебувала у власності росії, для потреб громадян України.

Про це повідомляється на його офіційній сторінці у Twitter

«Варшава відновлює „Шпієгово“, незаконно зайняте росіянами. Вкрай символічно, що ми закриваємо цей довгий процес саме зараз, в епоху російської агресії. І те, що від цього виграє українська спільнота», — сказав Тшасковскі.

Йдеться про російську нерухомість за адресою Собєського, 100. Це закритий комплекс, що збудували наприкінці 70-х за замовленням СРСР. Ззовні будівля схожа на фортецю — триметровий паркан, бетонна стіна та навіть пункт контролю в’їзду-виїзду автомобілів.

Орієнтовно з 90-х за комплексом перестали доглядати. Кількість мешканців із того періоду донині залишається невідомою. Варшавська мерія вирішила забрати будівлю з формальної причини — рф не виконала взятих на себе зобов’язань із виділення земельних ділянок для Польщі в москві.

«Перевіряється кожне приміщення, фіксується все, що було на місці. Після інвентаризації приступимо до перевірок технічного стану. Багато приватних компаній зверталися до нас із заявою про допомогу в ремонті цієї нерухомості, за що я їм дуже вдячний», — додав мер міста.

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