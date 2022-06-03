У Раді пропонують спростити виїзд депутатів за кордон — Finance.ua

У Раді пропонують спростити виїзд депутатів за кордон

Вчора 10:29 — Казна та Політика

У Раді пропонують спростити виїзд депутатів за кордон

У Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо використання народним депутатом дипломатичного паспорта. Пропонується видавати депутатам дипломатичний паспорт на весь строк повноважень — 5 років, а не тільки на строк відрядження.

Про це свідчить проект закону № 7383 , поданий великою групою народних опозиційних депутатів.

Проектом закону пропонується встановити, що народному депутату на строк виконання депутатських повноважень видається дипломатичний паспорт України.

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Дипломатичний паспорт протягом строку його дії зберігається у народного депутата та підлягає поверненню протягом десяти днів після припинення повноважень.

«Забороняється вимагати в народних депутатів України, які здійснюють перетинання державного кордону України з використанням дипломатичного паспорта України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, пред’явлення будь яких інших документів, необхідних для перетинання державного кордону України», — йдеться в проекті.

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Водночас народний депутат, який від’їздить у відрядження за межі України за погодженням з головою Верховної Ради України, його першим заступником або заступником, після повернення подає протягом тижня звіт про відрядження.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, законом «Про статус народного депутата України» передбачено, що народному депутату на строк виконання депутатських повноважень видається дипломатичний паспорт.

Водночас Положенням про дипломатичний паспорт України, затвердженого указом президента України від 12 травня 2015 року, встановлено, що дипломатичний паспорт видається на строк виїзду у службове відрядження за кордон народним депутатам.

«Таким чином, складається ситуація, коли на рівні закону, який має вищу юридичну силу, передбачено можливість використання дипломатичного паспорта народного депутата України протягом усього строку його депутатських повноважень.., а на рівні указу президента України регламентовано неоднозначні положення про можливість його видачі тільки безпосередньо перед і на час службового відрядження», — йдеться пояснювальній записці.

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