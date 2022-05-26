Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків призовного віку — Finance.ua

Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків призовного віку

Вчора 12:03 — Казна та Політика

Уряд змінив правила виїзду за кордон чоловіків призовного віку

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетинання державного кордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних.Зміни стосуються термінів перебування за кордоном заброньованих військовозобов’язаних.

Згідно з постановою від 20 травня 2022 р. № 615 , під час війни можуть виїжджати за кордон водії, залізничники та спортсмени.

Водії

Згідно з постановою, під час воєнного стану дозволений пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних сил, інших військових формувань, а також населення України. Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону водіям, приймається Мінінфраструктури України або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування.

Водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів від дня перетину державного кордону.

У разі перевищення термінів перебування осіб за кордоном та або зміни мети виїзду за кордон, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень.

Виїзд за кордон дозволений також водіям компаній, що мають ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом. Перетин державного кордону в такому разі здійснюється лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше. На одному такому транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати 1 водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата, 2 водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

В такому разі водії можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів від дня перетину державного кордону.

Залізничники

Рішення про виїзд за межі України працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, приймається щодо працівників АТ «Українська залізниця» Мінінфраструктури, щодо працівників підприємств, для яких вантажний залізничний транспорт не є основним видом діяльності, — обласними, Київською міською військовими адміністраціями за місцезнаходженням таких підприємств.

Рішення про виїзд за межі України таких працівників приймається на термін не більше шести місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту.

Спортсмени та тренери, спортивні судді та інші фахівці

Під час воєнного стану дозволений пропуск за кордон спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренерів із складу національних збірних команд, спортивних суддів та інших фахівців, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України, за наявності підтверджувальних документів щодо участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах, що проводяться за кордоном.

Усі вони можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 днів, але не менше строку проведення заходу, визначеного в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік. Термін перебування за кордоном може бути збільшений у разі, якщо зазначені особи братимуть участь в іншому спортивному заході в іншій країні, визначеному Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік, який починається протягом 10 робочих днів від дня завершення попереднього спортивного заходу.

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