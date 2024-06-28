У Раді хочуть збільшити фонд оплати праці помічників нардепів — Finance.ua

У Раді хочуть збільшити фонд оплати праці помічників нардепів Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

У Раді хочуть збільшити фонд оплати праці помічників нардепів

У Верховну Раду подали пропозицію збільшення фонду оплати праці помічників-консультантів народних депутатів з 88 тисяч до 132 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Таку пропозицію внесла голова Комітету ВР з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта, водночас фонд оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором становить 88,4 тисячі грн на місяць у 2024 році.

«Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України», — йдеться у документі.

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Пропонується встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів (з 29,2), встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року.

При цьому, реалізація проєкту не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат коштом державного бюджету України.

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Економічна Правда За матеріалами:

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