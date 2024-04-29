У Польщі на 20% скоротили надання консульських послуг українцям — Finance.ua

У Польщі на 20% скоротили надання консульських послуг українцям Сьогодні 13:30 — Світ

У Польщі на 20% скоротили надання консульських послуг українцям

Після ухвалення в Україні закону про мобілізацію українські консульські установи у Польщі фіксують на 20% менше звернень від чоловіків призовного віку.

Про це розповіли в одному з українських консульств у Польщі, пише « Укрінформ ».

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У консульстві зазначили, що консульських послуг для чоловіків від 18 до 60 років стало приблизно на 20% менше після запровадження тимчасового призупинення вчинення таких дій.

Зокрема, тимчасово припинено надання довідок для укладення шлюбу та інших нотаріальних дій, які безпосередньо стосуються цієї категорії громадян. Водночас чоловіки можуть отримувати консульські послуги, спрямовані на членів їхніх родин, наприклад, оформлення громадянства для новонароджених дітей.

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Нагадаємо, МЗС України тимчасово зупинило надання консульських послуг чоловікам призовного віку до отримання роз’яснень положень нового закону про посилення мобілізації. Закон вступає в дію 18 травня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом підтвердив призупинення надання консульських послуг військовозобов'язаним чоловікам. Урядовець написав, що коли чоловік призовного віку показує державі, що його не цікавить питання її виживання, то і вимагати від держави послуг він не має права. Він додав, що в даному випадку йдеться про справедливість у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні.

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