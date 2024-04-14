У першому кварталі 2024 року зросли доходи бюджету Києва — Finance.ua

У першому кварталі 2024 року зросли доходи бюджету Києва Сьогодні 19:02 — Казна та Політика

У першому кварталі 2024 року зросли доходи бюджету Києва

У першому кварталі 2024 року доходи загального фонду бюджету Києва зросли на 50%. За цей період до загального фонду бюджету м. Києва (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 22,5 млрд грн.

Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев, посилаючись на дані Міністерства фінансів України.

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За його словами, Київ демонструє найбільші темпи зростання бюджетних доходів серед зведених місцевих бюджетів України.

Проти аналогічного періоду минулого року такі доходи у співставних показниках (із врахуванням передачі військового ПДФО) зросли 50,9% (+7,6 млрд грн).

Однак навіть якщо порівнювати з минулорічними доходами, які включають військовий ПДФО, доходи у столиці зросли на 37,9% (+6,2 млрд грн).

«План доходів суттєво перевиконується. На 1 квітня виконання річного розпису доходів загального фонду складає 33,4% (норма з розрахунку трьох місяців — 25%)», — йдеться у повідомленні.

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Базовим джерелом бюджетних доходів міста залишаються надходження від ПДФО, які зросли на 25,8% (у співставних показниках), що більше, ніж у середньому по Україні (20,8%).

Перевиконання плану також багато в чому пояснюються збільшенням надходжень від податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, 10% якого надходить до бюджету столиці.

401,4 млрд грн. Нагадаємо, до зведеного бюджету у січні - березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло

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