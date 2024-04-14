У першому кварталі 2024 року зросли доходи бюджету Києва — Finance.ua
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У першому кварталі 2024 року зросли доходи бюджету Києва

Казна та Політика
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У першому кварталі 2024 року зросли доходи бюджету Києва
У першому кварталі 2024 року зросли доходи бюджету Києва
У першому кварталі 2024 року доходи загального фонду бюджету Києва зросли на 50%. За цей період до загального фонду бюджету м. Києва (без міжбюджетних трансфертів) надійшло 22,5 млрд грн.
Про це повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев, посилаючись на дані Міністерства фінансів України.
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За його словами, Київ демонструє найбільші темпи зростання бюджетних доходів серед зведених місцевих бюджетів України.
Проти аналогічного періоду минулого року такі доходи у співставних показниках (із врахуванням передачі військового ПДФО) зросли 50,9% (+7,6 млрд грн).
Однак навіть якщо порівнювати з минулорічними доходами, які включають військовий ПДФО, доходи у столиці зросли на 37,9% (+6,2 млрд грн).
«План доходів суттєво перевиконується. На 1 квітня виконання річного розпису доходів загального фонду складає 33,4% (норма з розрахунку трьох місяців — 25%)», — йдеться у повідомленні.
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Базовим джерелом бюджетних доходів міста залишаються надходження від ПДФО, які зросли на 25,8% (у співставних показниках), що більше, ніж у середньому по Україні (20,8%).
Перевиконання плану також багато в чому пояснюються збільшенням надходжень від податку на прибуток підприємств приватного сектору економіки, 10% якого надходить до бюджету столиці.
Нагадаємо, до зведеного бюджету у січні - березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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