У Пентагоні заявили про блокування доступу до Starlink для росіян в Україні — Finance.ua

У Пентагоні заявили про блокування доступу до Starlink для росіян в Україні Сьогодні 10:14 — Технології&Авто

У Пентагоні заявили про блокування доступу до Starlink для росіян в Україні

У Пентагоні стверджують, що запобігли несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink, якими керує компанія SpaceX Ілона Маска, на полі бою у війні з Україною.

Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів керівник відділу космічної політики Міністерства оборони США Джон Плам, передає «Європейська правда».

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За словами Плама, США «активно співпрацювали з урядом України та компанією SpaceX з метою протидії незаконному використанню росією терміналів Starlink».

«Станом на зараз ми успішно протидіємо російському використанню, але я впевнений, що росія продовжить намагатися знайти способи використовувати Starlink та інші комерційні системи зв’язку», — додав він.

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Посадовець Пентагону відмовився уточнити, які тактики, методи або процедури використовуються для припинення використання росією терміналів Starlink. Він, однак, запевнив, що йдеться про «хороші рішення», які знайшли спільно зі Starlink та Україною.

Нагадаємо, у лютому українські військові звернули увагу, що росіяни почали використовувати термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска на своїх позиціях. Пізніше цю інформацію підтвердили в українській військовій розвідці, де заявили, що рф закуповує термінали в арабських країнах.

У зв’язку з цим демократи в Палаті представників США розпочали розслідування щодо SpaceX.

Українська правда За матеріалами:

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