У Німеччині схвалили спрощення працевлаштування біженців — Finance.ua

У Німеччині схвалили спрощення працевлаштування біженців Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

У Німеччині схвалили спрощення працевлаштування біженців

Уряд Німеччини ухвалив рішення про спрощення процедур працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію.

Про це пише Deutsche Welle.

«Особам, які у ФРН клопочуть про надання притулку або мають відтерміновану депортацію, спростять процедури для працевлаштування. Відповідні зміни до законодавства про перебування іноземців у Німеччині схвалив у середу, 1 листопада, уряд Німеччини», — сказано в повідомленні.

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Передбачається, що особам, яким відтермінували депортацію з Німеччини, має надаватися дозвіл на працевлаштування.

Крім того, заборона на роботу для біженців, які перебувають у пунктах первинного прийому мігрантів, має бути скасована уже через шість місяців. Раніше ця заборона діяла протягом дев’яти місяців.

Уряд також пропонує змінити положення про граничну дату для трудових відносин як передумови для отримання дозволу на перебування. Дотепер діє правило, що таким видом «толерованого працевлаштування» можуть скористатися лише ті, хто прибув до Німеччини до 1 серпня 2018 року. У майбутньому така опція для довгострокової перспективи перебування має бути доступна усім, хто в'їхав до Німеччини до кінця 2022 року.

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За даними реєстру іноземців, на кінець 2022 року у Німеччині перебували, але мали її покинути, 304 тисячі осіб. З них 248 тисяч мали відтерміновану депортацію.

Спрощення процедури працевлаштування також для українців

У пакеті, який спрощує доступ до ринку праці біженців, розглядається і питання працевлаштування українців.

Уряд Німеччини пропонує кроки для прискорення інтеграції десятків тисяч українців на ринку праці, послабивши вимоги до знання німецької мови, та додаткове навчання.

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За останніми даними, з понад мільйона українців, які виїхали до Німеччини, рятуючись від війни, працездатним є 52%. З них наразі працевлаштовані 196,7 тисячі, але 42 тисячі з них зайняті на роботах, що не підлягають сплаті внесків на соціальне страхування.

Deutsche Welle За матеріалами:

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