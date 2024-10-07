У Німеччині підвищиться вартість квитків на поїзди — Finance.ua
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У Німеччині підвищиться вартість квитків на поїзди

Особисті фінанси
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У Німеччині підвищиться вартість квитків на поїзди
У Німеччині підвищиться вартість квитків на поїзди
Deutsche Bahn підвищує ціни на квитки на міжміський транспорт.
Про це повідомляє Bild.

Як зміняться ціни

Вже з 15 грудня в середньому:
  • на 5,9% подорожчають квитки за тарифом Flexpreise («гнучкий квиток», що дає змогу пасажиру обирати дату і час поїздки за певним маршрутом), на стільки ж підвищиться ціна квитків на одну поїздку;
  • на 6,6% буде збільшена ціна на BahnCard 100 (пропонує безоплатний проїзд на всіх поїздах Deutsche Bahn протягом року).
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Вартість проїзних на BahnCard 25 і BahnCard 50, а також пільгових квитків Saver і Super Saver з лімітованою кількістю поїздок не зміниться.
Нагадаємо, у серпні минулого року німецький залізничний оператор Deutsche Bahn уклав угоду з профспілкою залізничників і транспортників (EVG), припинивши суперечку щодо заробітної плати та уникнувши потенційних страйків.
«Ми маємо солідарну угоду про заробітну плату, яка приносить значний плюс, в деяких випадках понад 50%, перш за все, працівникам з низькими та середніми доходами», — заявляв тоді голова EVG Мартін Буркерт.
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Минулого року також відбулося часткове підвищення цін на квитки на поїзди в Німеччині. Так, вартість квитків за тарифами Flex і Bahncard 25 зросла приблизно на 5%.
У 2024 році також продовжує діяти безлімітний залізничний квиток Deustchland-Ticket. Він дає власникам доступ до необмеженого користування регіональним і місцевим транспортом в країні протягом місяця.

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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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