У Нідерландах планують створити додаткові місця для прийому українських біженців — Finance.ua
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У Нідерландах планують створити додаткові місця для прийому українських біженців

Світ
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У Нідерландах планують створити додаткові місця для прийому українських біженців
У Нідерландах планують створити додаткові місця для прийому українських біженців
Уряд Нідерландів закликає муніципалітети створити додаткові місця, щоб приймати українців. Попередньо, потрібно 97 тисяч місць.
Про це повідомляє De Telegraaf.
«Уряд знову звертається до муніципалітетів з проханням надати додаткові місця для прийому українців. Очікується, що на 1 лютого буде потрібно 97 000 місць для прийому біженців, написав у листі до мерів безпечних регіонів державний секретар Ерік ван дер Бург», — пише видання.
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У листі державний секретар Міністерства юстиції та безпеки Нідерландів ван дер Бург зазначив, що наплив біженців із України триває, і «не схоже, що ситуація зміниться найближчим часом». Очікується, що до кінця року біженців з України буде понад 104,4 тис.
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Минулого тижня під час консультацій Ради Безпеки мери міст пообіцяли створити 90 000 місць для прийому громадян. Наразі їх є понад 81 000. Тоді голова Ради Безпеки Воутер Колфф припустив, що знадобиться ще більше місць для прийому українців.
У березні нідерландська телерадіокомпанія NOS повідомила, що у Нідерландах щонайменше 212 українських біженців стали жертвами трудової експлуатації.

Довідка Finance.ua:

  • за даними дослідження ЦЕС, за кордоном, за різними сценаріями, можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Це на 0,4−0,6 млн осіб більше, ніж у розрахунках на грудень 2022 року;
  • щодо найпоширеніших проблем працевлаштування українців в Європі, то найчастіше скаржаться на мовний бар'єр, некваліфіковану та низькооплачувану роботу, невизнання українського диплому про освіту.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
suspilne.media
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