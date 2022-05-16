У Нацбанку пояснили, як банківська система залишилася стабільною попри війну — Finance.ua

У Нацбанку пояснили, як банківська система залишилася стабільною попри війну

Вчора 16:04 — Казна та Політика

У Нацбанку пояснили, як банківська система залишилася стабільною попри війну

Голова Національного банку Кирило Шевченко назвав три чинники, які дозволили українській банківській системі залишитися стабільною попри війну.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Asahi Shimbun

«По-перше, НБУ та комерційні банки заздалегідь розробили плани забезпечення безперервності бізнесу та реалізували їх одразу з початком війни», — зазначив голова НБУ.

По-друге, за словами Шевченка, Україні вдалося накопичити значний запас міцності завдяки виваженій макроекономічній та фінансовій політиці, попри удари від пандемічної кризи.

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«Значною мірою такий результат був можливий завдяки реформам, які проводить НБУ. Хочу наголосити, що ми залишаємося відданими нашому стратегічному курсу на впровадження реформ в українському фінансовому секторі. Попри те, що деякі заходи призупинено, ми маємо намір виконати свої плани після закінчення війни», — підкреслив голова Нацбанку.

По-третє, за словами Шевченка, надзвичайно важливо, що з першого дня війни НБУ активізував реагування на надзвичайні ситуації, ввів низку тимчасових адміністративних обмежень, щоб уникнути відтоку капіталу, та заходів щодо підтримки ліквідності для банків.

Раніше Шевченко заявив, що Національний банк України негайно відмовиться від практики фінансування державного бюджету за допомогою прямої купівлі військових облігацій у Міністерства фінансів, щойно завершиться війна або ризики фінансового сектору будуть зведені до мінімуму.

Довідка Finance.ua:

у січні-березні 2022 року банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат 0,16 млрд грн через отриманий у березні чистий збиток у розмірі 10,07 млрд грн;

глава Національного банку України Кирило Шевченко раніше заявляв, що українській банківській системібуло вкрай важливо пережити шок перших днів війни.

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