У Нацбанку пояснили, як банківська система залишилася стабільною попри війну — Finance.ua

«Значною мірою такий результат був можливий завдяки реформам, які проводить НБУ. Хочу наголосити, що ми залишаємося відданими нашому стратегічному курсу на впровадження реформ в українському фінансовому секторі. Попри те, що деякі заходи призупинено, ми маємо намір виконати свої плани після закінчення війни», — підкреслив голова Нацбанку.
По-третє, за словами Шевченка, надзвичайно важливо, що з першого дня війни НБУ активізував реагування на надзвичайні ситуації, ввів низку тимчасових адміністративних обмежень, щоб уникнути відтоку капіталу, та заходів щодо підтримки ліквідності для банків.
Раніше Шевченко заявив, що Національний банк України негайно відмовиться від практики фінансування державного бюджету за допомогою прямої купівлі військових облігацій у Міністерства фінансів, щойно завершиться війна або ризики фінансового сектору будуть зведені до мінімуму.
Довідка Finance.ua:
у січні-березні 2022 року банки продемонстрували від’ємний фінансовий результат 0,16 млрд грн через отриманий у березні чистий збиток у розмірі 10,07 млрд грн;
глава Національного банку України Кирило Шевченко раніше заявляв, що українській банківській системібуло вкрай важливо пережити шок перших днів війни.