Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ — Finance.ua

Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ

Вчора 11:15 — Казна та Політика

Українській банківській системі було вкрай важливо пережити шок перших днів війни.

Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко написав у колонці для НВ Бізнес

«Найважливішим для банків було пережити шок перших днів війни. І те, що вони з цим впоралися, — це не диво, а результат тривалої та інтенсивної роботи банківського співтовариства і НБУ», — зазначив Шевченко.

За словами Шевченка, банківська система України до початку війни була добре капіталізована.

«Банківська система зустріла війну здоровою і добре капіталізованою, завершивши 2021 рік з черговим історичним рекордом прибутковості в 77,5 млрд грн. Це підтверджує результат оцінки стійкості банків, яку ми проводили минулого року, з акцентом саме на якість активів», — сказав Шевченко.

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Шевченко зазначив, що був розроблений план, завдяки якому вдалося перевести банки на роботу в нових умовах.

«Заздалегідь підготовлені плани безперебійної роботи дозволили банкам швидко забезпечити безперебійні канали зв’язку та енергопостачання, зберегти дані клієнтів, перезапустити інфраструктуру і багато іншого. Тобто вжити всіх необхідних заходів для оперативного переходу до роботи в нових умовах».

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