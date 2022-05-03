Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банкам важливо було пережити шок перших днів війни - НБУ

Вчора 11:15Казна та Політика
2329
Українській банківській системі було вкрай важливо пережити шок перших днів війни.
Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко написав у колонці для НВ Бізнес.
«Найважливішим для банків було пережити шок перших днів війни. І те, що вони з цим впоралися, — це не диво, а результат тривалої та інтенсивної роботи банківського співтовариства і НБУ», — зазначив Шевченко.
За словами Шевченка, банківська система України до початку війни була добре капіталізована.
«Банківська система зустріла війну здоровою і добре капіталізованою, завершивши 2021 рік з черговим історичним рекордом прибутковості в 77,5 млрд грн. Це підтверджує результат оцінки стійкості банків, яку ми проводили минулого року, з акцентом саме на якість активів», — сказав Шевченко.
Читайте також
Шевченко зазначив, що був розроблений план, завдяки якому вдалося перевести банки на роботу в нових умовах.
«Заздалегідь підготовлені плани безперебійної роботи дозволили банкам швидко забезпечити безперебійні канали зв’язку та енергопостачання, зберегти дані клієнтів, перезапустити інфраструктуру і багато іншого. Тобто вжити всіх необхідних заходів для оперативного переходу до роботи в нових умовах».

Дізнавайтесь першими всі новини про банки та про курси валют на Finance.ua 💶

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.