Як НБУ бореться з відтоком капіталу — Finance.ua

Як НБУ бореться з відтоком капіталу

Вчора 08:00 — Валюта

21 квітня, стурбований збільшеним відтоком валюти за кордон, Національний банк ухвалив чергову доленосну (для валютного ринку) Постанову № 78, якою спробував перекрити «непродуктивний відтік капіталу з країни в умовах воєнного стану».

Цією ухвалою банкам наказувалося закрити всі можливі канали купівлі «квазі-грошей», під які підвели і криптовалюти, і перекази в закордонні необанки.

PayPal поки не чіпали: складність роботи системи безпеки та постійне блокування коштів клієнтів компанії все одно не дали б «розгулятися» у «промислових масштабах».

Аргументуючи свої заборони, Національний банк заявив, що за березень та неповний квітень «обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем» (цитата з пресрелізу НБУ) становив 2,6 млрд доларів. Вкрай неефективна витрата золотовалютних резервів і міжнародної допомоги. От тільки варто розібратися, а куди насправді пішли ці гроші, і чи ті канали перекрив Національний банк?

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Отже, міжнародні платіжні системи (МПС) — це передусім Visa та MasterCard. Практично всі банківські платіжні картки українських банків (за незначним винятком) — це картки Visa та MasterCard. А перерахування коштів цим МПС, про які було згадано в пресрелізі НБУ, — це компенсація витрат за картками мільйонів українських біженців, які опинилися за кордоном. Але чи тільки про витрати біженців ідеться?

Формуючи список допустимих дій з українськими картами за кордоном, фахівці НБУ (свідомо або помилково) припустилися помилки, дозволивши українцям не лише розплачуватись картами в торговельних мережах, а й знімати у закордонних банкоматах готівку у сумі до 100 тис. гривень (в еквіваленті за курсом банку на день проведення операції) на місяць.

Водночас курси для розрахунку карток українські банки встановили близькі до офіційного курсу.

Знята в такий спосіб валюта виходила на 10 і більше відсотків дешевша, ніж на «чорному» валютному ринку.

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