Як НБУ бореться з відтоком капіталу — Finance.ua

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Як НБУ бореться з відтоком капіталу

Вчора 08:00Валюта
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21 квітня, стурбований збільшеним відтоком валюти за кордон, Національний банк ухвалив чергову доленосну (для валютного ринку) Постанову № 78, якою спробував перекрити «непродуктивний відтік капіталу з країни в умовах воєнного стану».
Цією ухвалою банкам наказувалося закрити всі можливі канали купівлі «квазі-грошей», під які підвели і криптовалюти, і перекази в закордонні необанки.
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PayPal поки не чіпали: складність роботи системи безпеки та постійне блокування коштів клієнтів компанії все одно не дали б «розгулятися» у «промислових масштабах».
Аргументуючи свої заборони, Національний банк заявив, що за березень та неповний квітень «обсяг чистих перерахувань іноземної валюти українськими банками на користь міжнародних платіжних систем» (цитата з пресрелізу НБУ) становив 2,6 млрд доларів. Вкрай неефективна витрата золотовалютних резервів і міжнародної допомоги. От тільки варто розібратися, а куди насправді пішли ці гроші, і чи ті канали перекрив Національний банк?
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Отже, міжнародні платіжні системи (МПС) — це передусім Visa та MasterCard. Практично всі банківські платіжні картки українських банків (за незначним винятком) — це картки Visa та MasterCard. А перерахування коштів цим МПС, про які було згадано в пресрелізі НБУ, — це компенсація витрат за картками мільйонів українських біженців, які опинилися за кордоном. Але чи тільки про витрати біженців ідеться?
Формуючи список допустимих дій з українськими картами за кордоном, фахівці НБУ (свідомо або помилково) припустилися помилки, дозволивши українцям не лише розплачуватись картами в торговельних мережах, а й знімати у закордонних банкоматах готівку у сумі до 100 тис. гривень (в еквіваленті за курсом банку на день проведення операції) на місяць.
Водночас курси для розрахунку карток українські банки встановили близькі до офіційного курсу.
Знята в такий спосіб валюта виходила на 10 і більше відсотків дешевша, ніж на «чорному» валютному ринку.
Читайте більше в матеріалі, чому в Україні процвітає «новий» валютний бізнес:

Події на валютному ринку: чи все правильно робить Нацбанк? 💰

За матеріалами: Finance.ua
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