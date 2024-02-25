У Мінекономіки спрогнозували, якими будуть ціни на продукти у 2024 році — Finance.ua

У Мінекономіки спрогнозували, якими будуть ціни на продукти у 2024 році Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

У Мінекономіки спрогнозували, якими будуть ціни на продукти у 2024 році, Фото: www.rbc.ua

Упродовж 2023 року в Україні споживчі ціни збільшились лише на 5,1%. Прогнозується, що за відсутності форс-мажорів найближчими місяцями 2024 року динаміка цін залишатиметься у сформованому руслі невисокої «млявої» інфляції.

Про це йдеться в огляді інфляції за 2023 рік Міністерства економіки України.

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«Поточний інфляційний тренд та чинники, що його формують, свідчать про відсутність потужних передумов для скорочення пропозиції або суттєвого зростання попиту, тому досягнутий рівень загальної цінової рівноваги буде зберігатись і на початку 2024 року з урахуванням сезонних коливань на продовольчому ринку», — зазначається в огляді.

Які причини сповільнення інфляції

У Мінекономіки оцінили, що на зниження інфляції вплинуло поєднання декількох потужних чинників.

Основним серед них став чинник високої адаптивності бізнесу та, відповідно, перевищення пропозиції товарів передусім агропромислового комплексу, над попитом на внутрішньому ринку, що й далі лишався обмеженим війною.

Сектор АПК несе значні збитки від війни. Світовий банк оцінив прямий збиток, нанесений сільському господарству, у 10 млрд доларів. Однак, незважаючи на це, його виробничий потенціал, як і раніше, перевищує потреби внутрішнього ринку.

За даними Мінекономіки, в умовах складної морської логістики та впровадження обмежень на експорт української продукції низкою європейських країн, це призвело до затоварення внутрішнього ринку та відповідно до падіння цін на продукти харчування в ІІ півріччі на 2,8%.

У міністерстві прогнозують, що збільшення експорту у 2024 році спричинить зниження тиску надлишку деякої продукції на вітчизняному ринку, «а подальше збільшення споживання населення дасть змогу виробникам частково компенсувати через ціни збитки та високі витрати, спричинені війною».

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Нагадаємо, за прогнозами НБУ, інфляція залишатиметься помірною. У найближчі місяці вона перебуватиме на рівні близько 5% і незначно та тимчасово пришвидшиться в другому півріччі. Очікується, що інфляція повернеться до цільового діапазону (4−6%) вже у 2025 році.

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