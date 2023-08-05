У Мінекономіки підрахували, скільки українських біженців залишаються за кордоном — Finance.ua

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У Мінекономіки підрахували, скільки українських біженців залишаються за кордоном

Казна та Політика
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У Мінекономіки підрахували, скільки українських біженців залишаються за кордоном
У Мінекономіки підрахували, скільки українських біженців залишаються за кордоном
Мінекономіки підрахувало, що зараз за кордоном перебувають близько 6,2 мільйона українців, які виїхали після початку повномасштабної війни рф проти України. Також понад 5 мільйонів людей отримали статус внутрішньо переміщеної особи.
Про це заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна повідомила в ефірі програми «Укрінформ: вечірній стрім».
«У Мінекономіки ми приходимо до висновку, що зараз за межами України перебуває близько 6,2 млн осіб, які виїхали з моменту повномасштабного вторгнення», — зазначила Бережна.
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Вона зазначила, що відомості про кількість українців за кордоном відрізняються у різних джерел, а зібрану інформацію звіряють із даними Держприкордонслужби.
«Якщо говорити про виїзд українців за межі України, то тут цифри дуже різні. Ми отримуємо дані і від Верховного комісара ООН у справах біженців, і від Євростату, що веде облік українців, які стали на тимчасовий облік у країнах Євросоюзу. Маємо інформацію від мобільних операторів, а також від аналітичних установ», — зауважила Бережна.
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Заступниця міністра додала, що в Україні зареєстровано понад 5 млн внутрішніх переселенців, а також наголосила, що фактична кількість людей, які переїхали через війну, більша за офіційну, оскільки не всі громадяни отримують статус внутрішньо переміщених осіб.

Довідка Finance.ua:

  • якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
Укрінформ
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