Українські біженці у Польщі почали отримувати квартири: які умови — Finance.ua

Українські біженці у Польщі почали отримувати квартири: які умови Сьогодні 15:06 — Нерухомість

Українські біженці у Польщі почали отримувати квартири: які умови

Українські біженці у Польщі отримали нове житло, яке місцева влада відремонтувала за кошти ЄС. В Опольському воєводстві квартири виділили 55 родинам.

На яких умовах українці зможуть жити у наданому житлі, повідомляють з посиланням на ukrayina.pl

Місцева влада виділила українцям житло у пристосованих під житлові будинки приміщеннях, що належать муніципалітетам. Соціальне житло польська влада надає тим людям, які не мають можливості знайти собі квартиру в оренду після закінчення 120 днів безкоштовного розміщення у Польщі.

У відремонтованих квартирах українські родини зможуть жити близько року. Після цього, залежно від потреб, квартири нададуть біженцям чи іншим мешканцям регіону, що опинилися у складній життєвій ситуації.

Раніше повідомлялося, що в Опольському воєводстві 17 гмін (громад) виділять 49 квартир для українських біженців. Йшлося про розселення понад 200 осіб. У квартирах на 40−50 кв. м була передбачена нова побутова техніка та меблі. Тоді на фінансування проекту соціального житла вже було виділено 6 млн злотих — 46 млн гривень.

До Опольського воєводства прибули близько 20 тисяч біженців з України. 80% з них скористалися програмою безкоштовного розміщення і в перші місяці поселилися в приватних будинках і квартирах жителів Ополя. Згодом багато з них почали самостійно орендувати приміщення чи окремі кімнати. У регіоні провели опитування серед втікачів від війни — 70% сказали, що мають намір повернутися в Україну.

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