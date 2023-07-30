Українські біженці у Польщі почали отримувати квартири: які умови — Finance.ua
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Українські біженці у Польщі почали отримувати квартири: які умови

Нерухомість
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Українські біженці у Польщі почали отримувати квартири: які умови
Українські біженці у Польщі отримали нове житло, яке місцева влада відремонтувала за кошти ЄС. В Опольському воєводстві квартири виділили 55 родинам.
На яких умовах українці зможуть жити у наданому житлі, повідомляють з посиланням на ukrayina.pl.
Місцева влада виділила українцям житло у пристосованих під житлові будинки приміщеннях, що належать муніципалітетам. Соціальне житло польська влада надає тим людям, які не мають можливості знайти собі квартиру в оренду після закінчення 120 днів безкоштовного розміщення у Польщі.
У відремонтованих квартирах українські родини зможуть жити близько року. Після цього, залежно від потреб, квартири нададуть біженцям чи іншим мешканцям регіону, що опинилися у складній життєвій ситуації.
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Раніше повідомлялося, що в Опольському воєводстві 17 гмін (громад) виділять 49 квартир для українських біженців. Йшлося про розселення понад 200 осіб. У квартирах на 40−50 кв. м була передбачена нова побутова техніка та меблі. Тоді на фінансування проекту соціального житла вже було виділено 6 млн злотих — 46 млн гривень.
До Опольського воєводства прибули близько 20 тисяч біженців з України. 80% з них скористалися програмою безкоштовного розміщення і в перші місяці поселилися в приватних будинках і квартирах жителів Ополя. Згодом багато з них почали самостійно орендувати приміщення чи окремі кімнати. У регіоні провели опитування серед втікачів від війни — 70% сказали, що мають намір повернутися в Україну.
За матеріалами:
РБК-Україна
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