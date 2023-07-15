Скільки біженців у Польщі планують повернутися додому: дослідження ООН — Finance.ua
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Скільки біженців у Польщі планують повернутися додому: дослідження ООН

Особисті фінанси
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Кожен шостий біженець у Польщі планує повернутися в Україну упродовж 3 місяців. Загалом повернення планують 88% українців, які знайшли прихисток у сусідній країні.
Які наміри мають українців у Польщі, розповідає unhcr.org
Скільки біженців у Польщі планують повернутися додому: дослідження ООН
В Агентстві ООН у справах біженців дослідили, які перспективи та плани мають біженці з України у Польщі. Опитування проводилося з квітня до травня 2023 року.
Згідно з результатами дослідження, в Україну планують повернутися 88% біженців. Загалом наміри респондентів щодо повернення із Польщі додому такі:
  • 17% - планують повернутися упродовж наступних 3 місяців;
  • 71% мають намір повернутися в майбутньому;
  • 8% - не визначилися;
  • лише 4% опитаних не мають надії на повернення.
Для 93% опитаних важливим фактором для повернення в Україну є безпека. Зокрема, для 79% рішення про повернення залежить від закінчення війни. На рішення 90% впливає відсутність проблем із базовими послугами (освіта, медицина, працевлаштування, електроенергія, вода). Для 52% важливим фактором буде підтримка для повернення та реінтеграції.
Тим часом опитування показало, що 37% біженців вже спілкуються польською мовою.
  • 51% працевлаштовані,
  • 63% живуть на зарплату.
62% біженців орендують житло самостійно, 13% живуть у готелях чи гуртожитках, 11% - у приймаючих родинах.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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