У Lyft планують скоротити 30% співробітників. В Україні звільнять від 30 до 40 людей — Finance.ua
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У Lyft планують скоротити 30% співробітників. В Україні звільнять від 30 до 40 людей

Фондовий ринок
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У Lyft планують скоротити 30% співробітників. В Україні звільнять від 30 до 40 людей
У Lyft планують скоротити 30% співробітників. В Україні звільнять від 30 до 40 людей
Як повідомляє The Wall Street Journal, Lyft планує скоротити 1200 або більше робочих місць в найближчий час. Так компанія має намір зменшити свої витрати на 50%.
За інформацією DOU в Україні працює близько 200 співробітників. Скорочення торкнуться від 30 до 40 людей.
Це сталося через кілька днів після того, як новий головний виконавчий директор офіційно почав управляти компанією, і слідує за попереднім циклом скорочень, у результаті яких наприкінці минулого року було звільнено близько 700 осіб.
У листі для співробітників новий генеральний директор Lyft Девід Рішер сказав: «Нам потрібно знизити наші витрати, щоб забезпечити доступні поїздки, переконливі прибутки для водіїв і прибуткове зростання. Ці речі вимагають від нас зменшення розміру та реструктуризації нашої організації».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Dou
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