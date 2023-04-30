У Lyft планують скоротити 30% співробітників. В Україні звільнять від 30 до 40 людей — Finance.ua

У Lyft планують скоротити 30% співробітників. В Україні звільнять від 30 до 40 людей 30.04.2023, 00:25 — Фондовий ринок

У Lyft планують скоротити 30% співробітників. В Україні звільнять від 30 до 40 людей

Як повідомляє The Wall Street Journal , Lyft планує скоротити 1200 або більше робочих місць в найближчий час. Так компанія має намір зменшити свої витрати на 50%.

За інформацією DOU в Україні працює близько 200 співробітників. Скорочення торкнуться від 30 до 40 людей.

Це сталося через кілька днів після того, як новий головний виконавчий директор офіційно почав управляти компанією, і слідує за попереднім циклом скорочень, у результаті яких наприкінці минулого року було звільнено близько 700 осіб.

У листі для співробітників новий генеральний директор Lyft Девід Рішер сказав: «Нам потрібно знизити наші витрати, щоб забезпечити доступні поїздки, переконливі прибутки для водіїв і прибуткове зростання. Ці речі вимагають від нас зменшення розміру та реструктуризації нашої організації».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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