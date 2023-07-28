У Лондоні артдилерку оштрафували на £111 тисяч за втрату картини — Finance.ua
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У Лондоні артдилерку оштрафували на £111 тисяч за втрату картини

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У Лондоні артдилерку оштрафували на £111 тисяч за втрату картини
У Лондоні артдилерку оштрафували на £111 тисяч за втрату картини
У Лондоні суддя зобовʼязав торговця мистецтвом Есперансу Корен виплатити £111 тисяч за зниклу картину мексиканського художника Боско Соді.
Про це повідомляє The Guardian.
Картину під назвою «Без назви в червоному» з потрісканою поверхнею створили за допомогою природного пігменту, тирси, деревної целюлози, натуральних волокон, води та клею. Полотно зникло у 2012 році після того, як Есперанса Корен позичила його для виставки.
Пізніше власники барселонської галереї Principal Art, якій належить картина, подала проти Корен позов на €100 тисяч (£85 700). За їхніми даними, дилерка пообіцяла купити полотно за €100 тисяч у 2013 році, але не заплатила, а пізніше сказала, що не знає, де перебуває твір.
«Я справді вважаю надзвичайним те, що підсудна [не має] жодних спогадів про місцезнаходження картини, де вона опинилася і з ким», — сказав суддя.
Суддя присудив Корен £86 500 фунтів стерлінгів відшкодування збитків, плюс £6 500 відсотків і £18 000 за витрати — загалом £111 000.
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За матеріалами:
theБабель
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