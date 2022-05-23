У квітні пасажиропотік російських авіакомпаній знизився на 30% — Finance.ua
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У квітні пасажиропотік російських авіакомпаній знизився на 30%

Вчора 22:36
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Пасажиропотік російських авіакомпаній у квітні знизився на 30% порівняно з аналогічним періодом 2021 року, склавши 5,03 млн осіб.
Про це пише «Комерсант» з посиланням на джерела в галузі та співрозмовників у кількох авіакомпаніях.
«Росавіація» з березня припинила публікувати оперативну статистику без пояснення причин.
У березні середнє зниження пасажиропотоку рік до року становило 20%, до 5,2 млн осіб. При цьому за рахунок зростання перевезень у лютому та січні загальний пасажиропотік за чотири місяці збільшився на 2,6% і склав 24,8 млн осіб.
Лідером за обсягом перевезень другий місяць поспіль залишається S7 Airlines.
У компанії виданню уточнили, що перевезли в березні 974,6 тис. пасажирів (мінус 26% рік до року), а у квітні — 1,037 млн ​​(мінус 23%).
На друге місце піднявся «Аерофлот», який обслужив у квітні близько 897 тис. пасажирів (падіння майже на 35%). У березні авіакомпанія, орієнтована у минулому на міжнародний трафік, займала третій рядок із 837 тис. пасажирів (мінус 32%).
«Перемога» у березні скоротила перевезення всього на 7%, до 910 тис. осіб, але вже у квітні вони знизилися на 26%, до 745,3 тис. осіб.
На четвертому місці опинилася «росія», яка у квітні перевезла 535,3 тис. осіб (мінус 16%). У березні падіння становило 18% (456 тис осіб).
Топ-5 замикає Utair. У компанії повідомили, що збільшили обсяги перевезень з 358,3 тис. у березні (мінус 15% рік до року) до 366,7 тис. у квітні (мінус 27%). У березні компанія була на шостому місці за обсягом перевезень.
Найсильніше падіння трафіку показали у квітні «Уральські авіалінії» — більш ніж на 45% до 334 тис. осіб (у березні — на 38% до 370 тис. осіб).
В одній із великих авіакомпаній зізналися, що побоюються падіння трафіку з початку осені: до сезонного спаду додаються «непередбачувані фактори, головний з яких — купівельна спроможність населення».
Джерело при цьому додало, що очікує на стабілізацію перевезень влітку, а потім сподівається на схвалену урядом програму компенсації витрат авіакомпаній обсягом 100 млрд руб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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