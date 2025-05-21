У Грузії заборонили реекспорт автомобілів та спецтехніки громадянам росії та білорусі — Finance.ua

У Грузії заборонили реекспорт автомобілів та спецтехніки громадянам росії та білорусі Сьогодні 19:15 — Світ

У Грузії заборонили реекспорт автомобілів та спецтехніки громадянам росії та білорусі

З 15 травня поточного року Грузія остаточно заборонила проводити реекспорт транспортних засобів громадянам росії та білорусі.

Про це повідомляє bm. ge з посиланням на Агентство обслуговування МВС Грузії, яке здійснює реєстрацію машин.

На гарячій лінії відомства пояснили, що зміни стосуються як легкових автомобілів, так і спецтехніки — бульдозерів, екскаваторів, грейдерів, тракторів. До цього часу реекспорт до росії та білорусі було заборонено, проте громадяни цих країн могли оформлювати вивезення автомобілів з Грузії до третіх держав. Тепер цю можливість виключено.

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«Іноземний громадянин, чи то громадянин Німеччини, Америки чи Казахстану, не підпадає під це обмеження. Дане обмеження поширюється на громадян росії та білорусі, вони не можуть здійснювати експорт та реекспорт до будь-якої іншої країни», — повідомили в агентстві.

Раніше цього тижня інформація про нові правила реекспорту європейських та американських автомобілів з Грузії з’явилася у російських ЗМІ. Офіційних заяв державних відомств щодо питання досі не надходило.

Як повідомляють «Новини Грузії», у рф пов’язують нові обмеження із журналістськими розслідуваннями, в яких повідомлялося, що Грузія використовується як транзитний канал для обходу санкцій. В уряді неодноразово заперечували такі публікації. Там заявляють, що країна дотримується всіх обмежень.

УНН За матеріалами:

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