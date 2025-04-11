Україна відновила поромне сполучення з Грузією — Finance.ua

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Україна відновила поромне сполучення з Грузією

Казна та Політика
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Україна відновила поромне сполучення з Грузією
Україна відновила поромне сполучення з Грузією
Україна відновила поромне сполучення з Грузією, вперше з початку повномасштабного вторгнення виконавши два рейси з порту «Чорноморськ» до порту грузинського порту «Батумі».
«Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту „Чорноморськ“ до порту „Батумі“, наступного тижня планується третій рейс», — сказав директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофій Мураховський на нараді «Відновлення поромного сполучення Україна-Грузія в рамках ТМТМ коридору».
За його словами, проект реалізується за участі судноплавної компанії «Укрферрі» (Одеса) й дочірньої компанії АТ «Укрзалізниця» UZ Cargo Poland (Варшава).
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За словами Мураховського перші рейси в березні були виконані в режимі інформаційної тиші. Він закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.
Як відомо, від початку повномасштабної агресії росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією відсутнє.
Судноплавна компанія «Укрферрі» анонсувала відновлення поромного сполучення «Чорноморськ-Батумі» з 9 липня 2024 року, але цього не відбулось.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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