Україна відновила поромне сполучення з Грузією — Finance.ua

Україна відновила поромне сполучення з Грузією Сьогодні 06:45 — Казна та Політика

Україна відновила поромне сполучення з Грузією

Україна відновила поромне сполучення з Грузією, вперше з початку повномасштабного вторгнення виконавши два рейси з порту «Чорноморськ» до порту грузинського порту «Батумі».

«Виконано два рейси 18 і 26 березня з порту „Чорноморськ“ до порту „Батумі“, наступного тижня планується третій рейс», — сказав директор з комерційної роботи та логістики АТ «Укрзалізниця» Тимофій Мураховський на нараді «Відновлення поромного сполучення Україна-Грузія в рамках ТМТМ коридору».

За його словами, проект реалізується за участі судноплавної компанії «Укрферрі» (Одеса) й дочірньої компанії АТ «Укрзалізниця» UZ Cargo Poland (Варшава).

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За словами Мураховського перші рейси в березні були виконані в режимі інформаційної тиші. Він закликав бізнес активніше долучатися до напрямку.

Як відомо, від початку повномасштабної агресії росії в лютому 2022 року морське сполучення між Україною та Грузією відсутнє.

Судноплавна компанія «Укрферрі» анонсувала відновлення поромного сполучення «Чорноморськ-Батумі» з 9 липня 2024 року, але цього не відбулось.

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